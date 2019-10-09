Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl ekim ayında ilk kazmayı vurduğu Yenikent Ayaş Yolu’ndaki yol genişletme çalışmasının bir yıldır beklediğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak çalışmanın devam ettirilmemesini anlamak mümkün değil” dedi. Yolda hafta içi ve hafta sonu pik saatlerde trafik yoğunluğu yaşandığına dikkat çeken Ilıkan şunları söyledi:

KIŞLA İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞ

“Bu bölgede özellikle hafta sonlarında Yenikent Osmanlı Stadı’ndaki maçlar nedeniyle büyük yoğunluk yaşanıyor. Yenikent Cezaevi de aynı bölgede bulunuyor. Yenikent’in kendi yoğunluğunun yanı sıra Ayaş, Güdül, Nallıhan ve Beypazarı’na gidip gelen vatandaşlarımız da yolu kullandığı için trafikte bekleme süresi artıyor. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi trafikteki tıkanıklığın önüne geçilmesi adına 2 gidiş 2 geliş olan yolu 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere 8 şerite çıkaracak çalışma başlattığını duyurmuştu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Hasan Şahan Kışlası ile gerekli anlaşmayı da o dönem sağlamış.

YARIM KALAN İŞ TAMAMLANMALI

Yolun açılması için pürüzler aşılmış. Geçen yıldan bu yana yan yolların bir bölümü açılmış vaziyette bekliyor. Aslında bu genişletme çalışması geçtiğimiz aylarda tamamlanan OSB köprülü kavşak projesiyle bir bütünlük arz ediyor. Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor. Yarım kalan işin, yan yolları açılmış vaziyette bulunan güzergâhın bir an evvel tamamlanması, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi şart. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak çalışmanın devam ettirilmemesini anlamak mümkün değil.”