Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor

Ankara Haberleri: Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor

ANKARA HABERLERİ

Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor

Murat YILMAZ
09.10.2019 - 09:29Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent Ayaş Yolu’nda bir yıl önce başlayan genişletme çalışmasının yarım bırakılmasını eleştiren Büyükşehir Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor. Yarım kalan işin bir an evvel tamamlanması şart” dedi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl ekim ayında ilk kazmayı vurduğu Yenikent Ayaş Yolu’ndaki yol genişletme çalışmasının bir yıldır beklediğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak çalışmanın devam ettirilmemesini anlamak mümkün değil” dedi. Yolda hafta içi ve hafta sonu pik saatlerde trafik yoğunluğu yaşandığına dikkat çeken Ilıkan şunları söyledi:

Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor

KIŞLA İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞ

“Bu bölgede özellikle hafta sonlarında Yenikent Osmanlı Stadı’ndaki maçlar nedeniyle büyük yoğunluk yaşanıyor. Yenikent Cezaevi de aynı bölgede bulunuyor. Yenikent’in kendi yoğunluğunun yanı sıra Ayaş, Güdül, Nallıhan ve Beypazarı’na gidip gelen vatandaşlarımız da yolu kullandığı için trafikte bekleme süresi artıyor. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi trafikteki tıkanıklığın önüne geçilmesi adına 2 gidiş 2 geliş olan yolu 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere 8 şerite çıkaracak çalışma başlattığını duyurmuştu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Hasan Şahan Kışlası ile gerekli anlaşmayı da o dönem sağlamış.

Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor

YARIM KALAN İŞ TAMAMLANMALI

Yolun açılması için pürüzler aşılmış. Geçen yıldan bu yana yan yolların bir bölümü açılmış vaziyette bekliyor. Aslında bu genişletme çalışması geçtiğimiz aylarda tamamlanan OSB köprülü kavşak projesiyle bir bütünlük arz ediyor. Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor. Yarım kalan işin, yan yolları açılmış vaziyette bulunan güzergâhın bir an evvel tamamlanması, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi şart. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak çalışmanın devam ettirilmemesini anlamak mümkün değil.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ekim 2019 tarihinde saat 09 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yenikent 1 yıldır genişletme çalışmasını bekliyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Tunalı’ya altyapı müdahalesi

Tunalı’ya altyapı müdahalesi

Herkes kuyumcu olmamalı

Herkes kuyumcu olmamalı

Meclis’te ‘işten çıkarılan işçiler’ tartışması

Meclis’te ‘işten çıkarılan işçiler’ tartışması

Kartlar şartlı açıldı

Kartlar şartlı açıldı

Hobisi işi oldu

Hobisi işi oldu

Sokak sokak cadde cadde Mamak’ı gezecek

Sokak sokak cadde cadde Mamak’ı gezecek

‘Kale’de şölen var

‘Kale’de şölen var

Hemşirelerden ilk müdahale kampüse

Hemşirelerden ilk müdahale kampüse

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

09 Ekim 2019, Çarşamba
  • İmsak
    05:22
  • Güneş
    06:45
  • Öğle
    12:41
  • İkindi
    15:53
  • Akşam
    18:27
  • Yatsı
    19:45
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.