Yenidoğan fidanları

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Yavrularımızın isimleri inşallah bu ağaçlar ile birlikte büyüyecek. Bu ilçede bundan sonra doğan her çocuğun bir ağacı olacak” dedi.
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