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Ankara Haberleri: Yenidoğan fidanları

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Yenidoğan fidanları

Hürriyet Haber
04.12.2019 - 17:02 |Son Güncelleme :

Elmadağ Belediyesi, ilçede yeşil alanları çoğaltmak ve insanları fidan dikmeye teşvik etmek için, her yeni doğan bebeğin adına fidan dikmeye başladı.

Hürriyet Haber

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Yavrularımızın isimleri inşallah bu ağaçlar ile birlikte büyüyecek. Bu ilçede bundan sonra doğan her çocuğun bir ağacı olacak” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yenidoğan fidanları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Aralık 2019 tarihinde saat 17 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yenidoğan fidanları haberi güncellenecektir.

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