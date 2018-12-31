Yeni yılda sahnelere ünlü yağmuru

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu ve uzun bir süredir kapalı gişe oynayan Bir Delinin Hatıra Defteri, 21, 22 ve 23 Ocak’ta Tatbikat Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Gogol’un kitabından tiyatroya uyarlanan oyunda, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanlar konu ediliyor.

ÇİNGENELERİN HAYATI

Vural Bingöl’ün yönettiği Çingeneler Zamanı Müzikali, 8 Ocak’ta MEB Şura Salonu’nda sahnelenecek. Eserde, 1980’lerin Yugoslavya’sında neşeleri eksilmeyen ancak yüzlerindeki her bir çizgide hüzünlerini görebildiğimiz çingenelerin aşkları, ayrılıkları, mutlulukları ve acıları anlatılıyor.

EVLİLİK HASTALIĞI

Janset ve Gökçe Özyol’un birlikte oynayacağı 2 perdelik komedi “Romantizma”, 19 Ocak’ta MEB Şura Salonu’nda sahnelenecek. Oyun, yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan bir evlilik hastalığını sahneye taşıyor. “Yasemin ve Uğur, evliliklerinin 20. yıldönümünde yıllar önce içlerinde ukde kalan düğünü yapmaya karar verirler. Birbirinden farklı iki ayrı düğün hayal eden karı koca; nikah tazeleme yolunda yıllanan ve yıpranan ilişkilerini, kapanmayan hesaplarını ve halı altına süpürdükleri sırlarını sorgulayacak.

KADIN ERKEK İLİŞKİSİ

Zuhal Olcay ve Burak Sergen’i aynı sahnede bir araya getiren ‘Aşk Halleri’, 16 Ocak’ta MEB Şura Salonu’nda Ankaralılarla buluşacak. Hollandalı yazar Maria Goos tarafından kaleme alınan eser, ilk kez Türkçe çevirisiyle sahnelenecek. Oyunun yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor. Oyun, bir kadın-erkek, karşı cinslerden iki meslektaş, eski iki arkadaş ve eski iki sevgili olarak Richard ve Liz üzerinden ilişkilere, geride bırakılanlara, özlemeye, vazgeçmeye ve geri dönmeye dair bir sorgulama niteliğinde.

ELEŞTİREL OYUN

Ferhan Şensoy, 32 yıldır aralıksız oynadığı Ferhangi Şeyler adlı oyunu ile Ankaralı tiyatroseverlerle buluşuyor. 22 Ocak’ta Panora Sanat Merkezi’nde sahnelenecek olan oyun, dünyada en çok oynanan tiyatro oyunlarından biri olma özelliği taşıyor. Oyunda; yaşanan sıradan olaylara, mahalle ilişkilerine, yakın geçmişten günümüze politikacılara, iktidara, din algısına ince eleştiriler yapılıyor.

KARIŞAN BAVULLAR

Çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun, havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışması sonrası gelişen olayları anlatan ‘Bavul’, 17 Ocak’ta Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda, 18 Ocak’ta Panora Sanat Merkezi’nde Ankaralıların karşısında olacak. Levent Tülek’in yönettiği oyunda Bekir Aksoy, Çiçek Dilligil, Yasemin Hadivent ve Mert Asutay gibi usta isimler rol alıyor.

TEK KİŞİLİK GAZİNO

Ünlü oyuncu Ata Demirer, ‘tek kişilik’ gösterisiyle sahneye çıkıyor. Demirer, ‘Ata Demirer Gazinosu’yla 26 Ocak’ta Congresium’da Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Başarılı komedyenin yeni gösterisi, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip. Ata Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Mizah dolu hikayeler de şarkı aralarında sahnede yerini alıyor.