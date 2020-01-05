Yeni yılda hasılata yakın takip

Denetimlerin 180’i hasılat tespit denetimi şeklinde yapılırken, 200 işletmede ise fiş fatura denetimi yapıldı. Yetkililer, bu yıl Denetim Grup Müdürlüğü koordinasyonunda sabaha kadar yapılan denetimlerle tespit edilen hasılat tutarında ve gidilen işletme sayısında geçen seneye göre önemli bir performans artışı sağlandığını kaydetti. Buna göre, tespit edilen hasılat tutarında yüzde 135, denetim yapılan iş yeri sayısında ise yüzde 150’den fazla bir artış gerçekleşti. Yetkililer, kayıt altına alınan bu hasılatın işletmelerin hem 2019 yılı kurumlar vergisi beyanlarına hem de Ocak 2020 katma değer vergisi beyanlarına yansıdığını ve yılbaşı denetimleri ile kayıt altına alınan bu hasılatlardan kaynaklı vergilerin hazineye intikalinin sağlandığını söyledi.