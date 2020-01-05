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Ankara Haberleri: Yeni yılda hasılata yakın takip

ANKARA HABERLERİ

Yeni yılda hasılata yakın takip

Murat YILMAZ
05.01.2020 - 10:22 |Son Güncelleme :

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı denetim ekipleri, Başkent’te yılbaşı gecesi 380 işletme ve eğlence mekânında yılbaşı hasılat denetimi yaptı.

Murat YILMAZ

Denetimlerin 180’i hasılat tespit denetimi şeklinde yapılırken, 200 işletmede ise fiş fatura denetimi yapıldı. Yetkililer, bu yıl Denetim Grup Müdürlüğü koordinasyonunda sabaha kadar yapılan denetimlerle tespit edilen hasılat tutarında ve gidilen işletme sayısında geçen seneye göre önemli bir performans artışı sağlandığını kaydetti. Buna göre, tespit edilen hasılat tutarında yüzde 135, denetim yapılan iş yeri sayısında ise yüzde 150’den fazla bir artış gerçekleşti. Yetkililer, kayıt altına alınan bu hasılatın işletmelerin hem 2019 yılı kurumlar vergisi beyanlarına hem de Ocak 2020 katma değer vergisi beyanlarına yansıdığını ve yılbaşı denetimleri ile kayıt altına alınan bu hasılatlardan kaynaklı vergilerin hazineye intikalinin sağlandığını söyledi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yeni yılda hasılata yakın takip hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ocak 2020 tarihinde saat 10 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yeni yılda hasılata yakın takip haberi güncellenecektir.

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