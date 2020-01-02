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Ankara Haberleri: Yeni yıl bebekleri

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Yeni yıl bebekleri

Hürriyet Haber
02.01.2020 - 09:25 |Son Güncelleme :

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara’da doğan yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi’nde yeni yılın ilk bebeklerinden Hatice-Erdal Açıkel çiftinin dördüncü çocuğu olarak 3 kilo 880 gram ağırlığında dünyaya gelen Gökhan bebeğe altın taktı, anne Hatice Açıkel’e de çiçek ve hediye verdi. Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Bakan Zümrüt de, Seçil ve Abdullah Tetik çiftinin, 3 kilo 590 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya gelen dördüncü kız çocuklarına ailenin talebi üzerine Büşra ismini verdi. Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi ve hediye olarak tam altın taktı. Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine tam altın taktı.

Yeni yıl bebekleri



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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yeni yıl bebekleri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Ocak 2020 tarihinde saat 09 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yeni yıl bebekleri haberi güncellenecektir.

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