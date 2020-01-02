Yeni yıl bebekleri

Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi’nde yeni yılın ilk bebeklerinden Hatice-Erdal Açıkel çiftinin dördüncü çocuğu olarak 3 kilo 880 gram ağırlığında dünyaya gelen Gökhan bebeğe altın taktı, anne Hatice Açıkel’e de çiçek ve hediye verdi. Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Bakan Zümrüt de, Seçil ve Abdullah Tetik çiftinin, 3 kilo 590 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya gelen dördüncü kız çocuklarına ailenin talebi üzerine Büşra ismini verdi. Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi ve hediye olarak tam altın taktı. Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine tam altın taktı.











