Yeni tarih 2020

Yapımı yılan hikâyesine dönen Sıhhiye’deki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları İnşaatı’nın tamamlanmasıyla ilgili yeni bir tarih daha açıklandı. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Ocak-Aralık 2018 İl Müdürlüğü Sunumu’nda yer alan bilgiye göre, temeli 1997’de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atılan CSO Koner Salonu’nun inşaatı 30 Temmuz 2020’de tamamlanacak. Sunumda, finansman yetersizliği nedeniyle inşaatı defalarca askıya alınan ve temelinin atılmasından 23 yıl sonra (2020) açılması planlanan yapının süreciyle ilgili bilgi de verildi.

İHALE BEDELİ 328 MİLYON 200 BİN TL

1993’te düzenlenen yarışmayla projelendirildiği ve 1995’te de ihaleye çıkıldığı hatırlatılan CSO Konser Salonu’ndaki mevcut çalışmalarla ilgili şunlar ifade edildi: “Projenin kaba inşaatı tamamlanarak, 14.12.2015 tarihinde işin Tasfiye Geçici Kabulü yapılmıştır. Geri kalan imalatlar için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.08.2017 tarihinde ihale edilerek, 328 milyon 200 bin TL teklif bedeli ile sözleşmeye bağlanmıştır. Altındağ Belediyesi’nce yenilenen inşaat ruhsatı ile yapımına başlanılan ikmal inşaatının sözleşmeye göre tamamlanma tarihi

27 YIL ÖNCE PROJELENDİRİLDİ

1993’te projelendirilen ve 21 Aralık 1997’de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de katıldığı bir törenle temeli atılan inşaat bugüne kadar 4 cumhurbaşkanı; 6 başbakan; 9’u kültür ve turizm, 7’si bayındırlık, 5’i çevre ve şehircilik, 5’i turizm, 4’ü de kültür olmak üzere 30 bakan gördü.

AÇILIŞ TARİHİ HEP DEĞİŞTİ

Her defasında farklı açılış tarihleri verilen CSO Konser Salonu ile ilgili akılda kalan açıklama ve açılış tarihlerinden bazıları şunlar:

* 2009’da inşaatta incelemelerde bulunan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Bütün arzum, Cumhurbaşkanı olduğum sürecinde bütün bunların bitirilmesi” ifadesini kullandı.

* 2012’de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Ankara’da yıllardan beri çukur olarak görülen bir mekânda, bir büyük konser salonuna, dünyada örneklerini gördüğümüz tarzda 2013’ün sonunda Cumhuriyet Bayramı’nda kavuşmuş olacağız” dedi.

* 2013’te inşaattaki küçük elipsoit şişirme çalışmalarını başlatan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, binanın 2014 yılı sonuna kadar bitirileceğini belirterek, “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur derler” dedi.

* 2014 Mayıs’ta, salonun 29 Ekim 2015 tarihinde hizmete açılmasını planlandığı açıklandı.

* 2015 Mart’ta dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye şantiye alanını gezdiren ve salon ile ilgili teknik bilgi veren Yapı İşleri Genel Müdürü Kasım Kayıhan, binanın 2016’da hizmet vermesinin planlandığını bildirdi.

* 2017 Eylül’de Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Ulus’u gezen dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CSO Konser Salonu inşaatının Mart 2019’a kadar bitirilmesini istedi.

* 2017 Kasım’da dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “İnşallah 2019’un ortalarında, iki seneye kalmadan Ankara böyle bir sosyal tesise kavuşmuş olur” diye konuştu.

* 2018 Aralık’ta inşaatla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Muhtemelen bir yıl içinde bitireceğiz orayı. İnşaatının yüzde 70’ini bitirdik” dedi.

YUMURTA FORMUNDA 2023 KİŞİLİK SALON

Anıtkabir ile Ankara Kalesi aksında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanı dördüncü bölgedeki 154 bin metrekare arazi üzerine kurulu, 62 bin 547 metrekare inşaat alanına sahip CSO Konser Salonu 5 bloktan oluşuyor. Yumurta formundaki yapıda 20 bin 23 kişilik konser salonu, 500 kişilik oda orkestrası salonu, kayıt stüdyoları, sanatçı çalışma binaları, 800 araç kapasiteli kapalı garaj ve büyük bir meydan yer alıyor.