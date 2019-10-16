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Ankara Haberleri: ‘Yeni parklarda yapı istemiyorum’

ANKARA HABERLERİ

‘Yeni parklarda yapı istemiyorum’

Hürriyet Haber
16.10.2019 - 15:38Son Güncelleme :

Kurum peyzaj mimarlarıyla bir araya gelerek, yeşil alan projelerini masaya yatıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni yapılacak parklarda yapı istemediğini söyledi.

Hürriyet Haber

Çubuk, Atatürk Orman Çiftliği, Zafer Meydanı ve belirlenen birçok noktada yeni parklar yapacaklarını belirten Yavaş şunları söyledi:

PARKLARDA ARTIK MANGAL OLMASIN

“Ben yeni parklarda yapılar ve imalatlar istemiyorum. Avrupa’da parkların içinde en fazla bir tane kafe, lavabo ve çocuklar için bir oyun alanı var. Parklar daha doğal alanlardan oluşsun, insanlar çocuklarıyla birlikte bisiklete binsin, piknik yapsın istiyorum. Parklarda artık mangal olmasın. Özellikle prestij parklarımızda pis tuvaletimiz olmamalı, tuvalet ihtiyacı dikkate alınmalı. İnsan sayısına göre temel ihtiyaçları belirleyin.

‘Yeni parklarda yapı istemiyorum’

DIŞ İLÇELER İSTERSE VERECEĞİZ

Örneğin Seymenler Parkı’nın tuvaleti ile ilgili çok şikayet aldım. Oraya seyyar tuvaletse seyyar tuvalet, güvenlikse güvenlik ne gerekiyorsa yapılsın. Dış ilçelerdeki parkları ilçe belediyeleri isterse onlara vereceğiz. Şikayetlerin artık olmasını istemiyorum. Çöp kutusu, ışıklandırma, temizlik gibi en temel konularda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum. Bizim hatamızdan kaynaklı hiçbir şey olmasın.” Peyzaj mimarlarından ilkbahar aylarında uygulanmak üzere yeni projeler hazırlamalarını da isteyen Başkan Yavaş, “Refüjlere dikilen ağaçların çoğu kuruyor. Ağaçlar dikilmemesi gereken yerlere dikilmiş. Biz bu ağaçları koruyabildiğimiz yere kadar korumaya ve yaşatmaya çalışacağız” dedi.

ARAÇLARIN LİSTESİ BELEDİYE SİTESİNDE

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile bağlı iştiraklerde kullanılan tüm makam ve hizmet araçları, plakalarıyla birim birim nerelerde kullanıldığı bilgisiyle birlikte belediyenin internet sitesinde yayınladı. Belediyeden yapılan açıklamada Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla tüm hizmet araçlarının üzerine trafikteki diğer özel araçlardan ayırt edilebilmesi için 1 Şubat’tan itibaren ‘Hizmet Aracı’ ibaresi de konulacağı belirtildi. Araçlara yapıştırılacak görselle, araçların mesai saatleri dışında ya da özel amaçlı olarak kullanılmasının önüne geçileceği kaydedildi.

‘Yeni parklarda yapı istemiyorum’

ŞEKER MAHALLESİ’NDEN YENİ ALTERNATİF YOL

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi’ni Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na bağlayacak yeni yol açım çalışmalarına da başladı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na alternatif bağlantı yolu 15 metre genişliğinde planlanırken, yeni yol uzunluğu 521 metre gidiş, 400 metre dönüş şeklinde olacak.

‘Yeni parklarda yapı istemiyorum’

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Yeni parklarda yapı istemiyorum’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ekim 2019 tarihinde saat 15 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Yeni parklarda yapı istemiyorum’ haberi güncellenecektir.

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