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Ankara Haberleri: Yeni ‘indirme bindirme’ noktaları geliyor

ANKARA HABERLERİ

Yeni ‘indirme bindirme’ noktaları geliyor

Hürriyet Haber
16.08.2019 - 16:09Son Güncelleme :

Ankaralıların AŞTİ’ye gitmeden şehirler arası otobüslere kentin 4 ana arterinden iniş binişini sağlayan yolcu indirme-bindirme noktalarına önümüzdeki süreçte yenileri eklenecek. Kapalı alanların da inşa edileceği noktalarda büfe, tuvalet ve banklar da yer alacak.

Hürriyet Haber

Hürriyet Ankara’nın gündemde tutmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan şehirler arası yolcu indirme-bindirme noktaları, kent sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehirler arası seyahat etmek isteyen yolcuların AŞTİ’ye gitmeden yol üzerinde inip binebilecekleri noktalarda vatandaşların yaz kış kullanabileceği, oturup bekleyebileceği kapalı alanların da inşa edileceği duyuruldu. İçinde büfe, tuvalet ve bankların da yer alacağı indirme ve bindirme noktalarının önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaştırılacağı belirtildi.

‘TRAFİĞE GİRMEDEN OTOBÜSE YETİŞECEĞİM’

Şehirler arası yolculuk yapanların şehir merkezine ve AŞTİ’ye gitmeden Anadolu, Fatih Sultan Mehmet, Dumlupınar ve Mevlana Bulvarları üzerinde bulunan 4 noktadan seyahat edebilmesine imkân sağlayan ulaşım kolaylığı vatandaşları da memnun etti. Yolculardan Hüseyin Aydın, “Çok güzel bir uygulama oldu. Vatandaşların AŞTİ’ye gidip oradan da evlerine ulaşması çok zor oluyordu” derken, Aysun Arslan da “Vatandaşlar açısından oldukça faydalı bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Artık şehir trafiğine girmeden, istediğim güzergahtan otobüsüme yetişeceğim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ilerleyen süreçte yaygınlaşıtırılacağını belirttiği ve şu anda yolcuların kullanabildiği noktalar şunlar:

ANADOLU BULVARI: Gimat istikametinde 283. Cadde ile 286. Sokak arasındaki kısımda, Çevre Yolu istikametinde 286. Sokak ile Yaya Üst Geçidi arasındaki bölüm.

FATİH SULTAN MEHMET BULVARI: İstanbul istikameti metro istasyonu hizasında üst geçit öncesi, şehir merkezi istikametinde 2652. Cadde kesişimi sonrası.

DUMLUPINAR BULVARI: Şehir merkezi istikametinde giriş kapısı sonrası (Başkent Üniversitesi giriş yolu karşısı), Eskişehir istikameti Çağlayan Askeri Tesisleri sonrası.

MEVLANA BULVARI: Konya istikameti şehir giriş kapısı öncesi, şehir merkezi istikameti Kepekli Kavşağı yan servis yolu.

Hürriyet Ankara, kentin öncelikli sorunlarından biri olan ‘cep terminali’ konusunu sürekli gündemde tutarak okurların taleplerini Okur Köşesi’nden defalarca dile getirmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 31 Mart yerel seçimleri öncesi ‘cep terminali yapılması konusunda’ ilk açıklamasını Hürriyet Ankara’ya yapmış ve “Vatandaş Eryaman’da oturuyor, otobüsle evinin önünden geçiyor ama AŞTİ’ye gelmek zorunda kalıyor. Sonra geri dönüyor” ifadesini kullanmıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yeni ‘indirme bindirme’ noktaları geliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yeni ‘indirme bindirme’ noktaları geliyor haberi güncellenecektir.

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