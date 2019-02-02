Yeni hedef hayvanseverler

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Dijital ortamda hazırladıkları sahte belgelerle internette kendilerini veteriner olarak tanıtan dolandırıcıların, internette kendilerini veteriner olarak tanıtarak cins kedi köpek sahiplendirme bahanesiyle vatandaşları dolandırdığını söyleyen Eroğlu şunları söylüyor:

PARA TALEP EDİYORLAR

“Dolandırıcılar, evcil hayvan göndermeden önce, vatandaşlardan, ısrarla banka hesaplarına para yatırmalarını istiyor. Bu kişiler, eğer vatandaş, evcil hayvanı görmeyi talep ederse, buluşmaktan kaçıyor. Hayvanı evlerine gönderebileceklerini söyleyerek, satış bedeli ve taşıma ücretinin banka hesaplarına yatırılmasını talep ediyor. Para hesaba yatırıldıktan sonra da bu kişilere bir daha ulaşılamıyor.

BARINAKLARDAN SAHİPLENİN

Hayvan sahiplenmek isteyenler, internette tanımadıkları kişilerin hesabına para yatırmasın. Bunun yerine barınaklardan hayvan sahiplensinler ya da ruhsatı olan satış yerlerinden alsınlar. Sağlık karnesi düzenlenmiş hayvanları sahiplenmek veya satın almak, en uygun hayvan sahibi olma yöntemidir. Veterinerlik mesleğini kirli işlerine alet eden dolandırıcılar hakkında her türlü yasal işleme başvurduk, bu kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışmalar yürütülüyor.”