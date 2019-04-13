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Ankara Haberleri: Yeni dönemin ilk meclis toplantısı bugün

ANKARA HABERLERİ

Yeni dönemin ilk meclis toplantısı bugün

Murat YILMAZ
13.04.2019 - 11:50Son Güncelleme :

31 mart yerel seçimlerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün olağanüstü toplanıyor. Mecliste Cumhur İttifakı’nın 107 belediye meclis üyesi, Millet İttifakı’nın ise 40 belediye meclis üyesi bulunuyor.

Murat YILMAZ

Yerel seçimlerin ardından hafta içi ilk ilçe belediye meclis toplantıları yapılırken bugün de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ilk meclis oturumunda meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, katip üyeler, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarında yer alacak isimler belirlenecek.

107 ÜYE CUMHUR’DA 40 ÜYE MİLLET’TE

Ankara’da partilerin aldıkları oy oranlarına göre Cumhur İttifakı, mecliste sayısal çoğunluğu elinde bulunduruyor. Cumhur İttifakı’nın, 88’i AK Partili, 19’u ise MHP’li olmak üzere toplam 107 belediye meclis üyesi yer alacak. CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı ise 40 belediye meclis üyesi koltuğuna sahip olacak. Mecliste iki ayrı grup olarak yer alan ve oy çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti ve MHP gruplarının meclis çalışmalarında Cumhur İttifakı çerçevesinde hareket edeceği belirtiliyor.

İTTİFAKLAR ADAY GÖSTERECEK

Bugün seçilecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi birinci ve ikinci başkan vekillikleri büyük öneme sahip. Seçim için Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bu koltuklar için adaylarını gösterecek. Cumhur İttifakı’nın kendi içinde birinci başkanvekili adaylığını AK Parti’ye, meclis ikinci başkanvekili adaylığını ise MHP’ye bırakacağı konuşuluyor. Mecliste partileri temsil edecek grup başkanları da belli oldu. CHP’nin grup başkan vekilliğini Coşkun Torun, MHP grup başkan vekilliğini Murat Ilıkan, İYİ Parti’nin grup başkan vekilliğini ise Adnan Beker yürütecek. AK Parti’nin grup başkan vekili ise bugün belli olacak. AK Parti’nin grup başkan vekilinin Mümin Altunışık’ın olması bekleniyor.

2018 RAPORLARI DA BU AY GÖRÜŞÜLECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olağanüstü çağrısıyla bugün saat 14.00’te toplanacak belediye meclisi ayrıca gündemde yer alan Büyükşehir 2018 yılı denetim komisyonu raporu, Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2018 faaliyet raporlarını ve kesin hesapları da bu ay görüşecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yeni dönemin ilk meclis toplantısı bugün hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Nisan 2019 tarihinde saat 11 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yeni dönemin ilk meclis toplantısı bugün haberi güncellenecektir.

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