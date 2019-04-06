Yeni başkanlar mazbataları alıyor

Ankara’da mazbatalarını alarak göreve başlayan ve yeni dönemde de devam eden bazı ilçe belediye başkanları şöyle:

PURSAKLAR’DA YILMAZ DÖNEMİ

AK Parti’den Pursaklar Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan Ayhan Yılmaz, eski başkan Selçuk Çetin’den koltuğu devraldı. Yılmaz, “Bizler hizmet yarışında bayrağı daha da yukarıya taşıyıp, bizden sonra gelecek olan arkadaşımıza emanet etmek için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

HALKIMIZ BİZİ MAHCUP ETMEDİ

Şereflikoçhisar’ın yeni başkanı AK Partili Memiş Çelik, görevi eski başkan Ferda Polat’tan aldı. Çelik, “Halkımız, bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Dördüncü dönem bize ruhsat verdi” ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMDE TANITIM ATAĞI

Ankara’da 4’üncü dönemine devam eden tek başkan olan AK Partili Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, mazbatasını aldıktan sonra, “Çamlıdere’de yeni dönem tanıtım dönemi” dedi.

ÖNEMLİ KRİTER MEMNUNİYET

Sincan’da seçimi kazanan Murat Ercan, ilçe seçim kurulundan mazbatasını meclis üyeleriyle beraber aldı. Ercan, “Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim için önemli bir kriter olacak” diye konuştu.

AYAŞLILARA TEŞEKKÜR

Ayaş’ta yeniden belediye başkanı seçilen AK Partili Burhan Demirbaş, mazbatasını meclis üyeleriyle birlikte aldı. Demirbaş, “Bizlere bu onuru ve gururu yaşatan tüm hemşehrilerimize en kalbi duygularımla şükranlarımızı sunarım” şeklinde konuştu.