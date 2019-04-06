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Ankara Haberleri: Yeni başkanlar mazbataları alıyor

ANKARA HABERLERİ

Yeni başkanlar mazbataları alıyor

Murat YILMAZ
06.04.2019 - 10:03Son Güncelleme :

Ankara’da aday oldukları ilçelerde seçimi kazanarak ipi göğüsleyen belediye başkanları, ilçe seçim kurullarından mazbatalarını, eski başkanlardan da görevi teslim almaya devam ediyor.

Murat YILMAZ

Ankara’da mazbatalarını alarak göreve başlayan ve yeni dönemde de devam eden bazı ilçe belediye başkanları şöyle:

Yeni başkanlar mazbataları alıyor

PURSAKLAR’DA YILMAZ DÖNEMİ

AK Parti’den Pursaklar Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan Ayhan Yılmaz, eski başkan Selçuk Çetin’den koltuğu devraldı. Yılmaz, “Bizler hizmet yarışında bayrağı daha da yukarıya taşıyıp, bizden sonra gelecek olan arkadaşımıza emanet etmek için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Yeni başkanlar mazbataları alıyor

HALKIMIZ BİZİ MAHCUP ETMEDİ

Şereflikoçhisar’ın yeni başkanı AK Partili Memiş Çelik, görevi eski başkan Ferda Polat’tan aldı. Çelik, “Halkımız, bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Dördüncü dönem bize ruhsat verdi” ifadelerini kullandı.

Yeni başkanlar mazbataları alıyor

YENİ DÖNEMDE TANITIM ATAĞI

Ankara’da 4’üncü dönemine devam eden tek başkan olan AK Partili Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, mazbatasını aldıktan sonra, “Çamlıdere’de yeni dönem tanıtım dönemi” dedi.

Yeni başkanlar mazbataları alıyor

ÖNEMLİ KRİTER MEMNUNİYET

Sincan’da seçimi kazanan Murat Ercan, ilçe seçim kurulundan mazbatasını meclis üyeleriyle beraber aldı. Ercan, “Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim için önemli bir kriter olacak” diye konuştu.

Yeni başkanlar mazbataları alıyor

AYAŞLILARA TEŞEKKÜR

Ayaş’ta yeniden belediye başkanı seçilen AK Partili Burhan Demirbaş, mazbatasını meclis üyeleriyle birlikte aldı. Demirbaş, “Bizlere bu onuru ve gururu yaşatan tüm hemşehrilerimize en kalbi duygularımla şükranlarımızı sunarım” şeklinde konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yeni başkanlar mazbataları alıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Nisan 2019 tarihinde saat 10 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yeni başkanlar mazbataları alıyor haberi güncellenecektir.

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