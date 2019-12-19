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Ankara Haberleri: Yeni Adalet Sarayı parçadan bütüne geçecek

ANKARA HABERLERİ

Yeni Adalet Sarayı parçadan bütüne geçecek

Doğahan GİRİTLİOĞLU
19.12.2019 - 16:07 |Son Güncelleme :

Ankara’da adalet hizmetlerinin yürütüldüğü 6 ayrı bina için “Adliyenin ruhuna uymayan yerler” diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyeyi tek çatıda toplayacak ‘Ankara Yeni Adalet Sarayı’nın yerel mimariye uygun olarak inşa edileceğini kaydetti.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Yeni Adalet Sarayı parçadan bütüne geçecek
Bakan Gül, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’in sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da 6 farklı noktada yürütülen adalet hizmetleri konusunda çok sayıda şikâyet aldıklarını dile getirerek, bu binalar için, “Adliyenin ruhuna uymayan, kabul edemeyeceğimiz yerler” ifadesini kullandı. Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Bakan Gül, Yenimahalle'deki eski MİT arazisinin 250 dönümlük kısmına yapılacak ‘Ankara Yeni Adalet Sarayı’ndaki son durumu açıkladı:

KABUL EDEMEYECEĞİMİZ YERLER

“Özellikle 6 yerde hizmet veren adliye ile ilgili çok şikâyet geliyor. Hem avukat arkadaşlarımız hem vatandaşlarımız hem hakim savcılarımız burada mağdur ediliyor. Konum itibarıyla hiç kabul edemeyeceğimiz, adliyenin ruhuna uymayan yerler. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle Yenimahalle’de MİT’in yerinin tahsisi yapıldı. Bu yapının proje aşaması devam ediyor. Bakıldığında Çankaya’da denebilir, uç-uca ve yakın yerler.

İHTİYAÇLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Tüm adliyelere bakılıyor, ihtiyaçlar değerlendiriliyor. Çok etkin bir şekilde yeşil korunacak. Hem yerel mimariye ve Ankara’ya yakışacak hem de Cumhuriyetimizin mimarilerine özgün bir eser kazandırmak için çalışıyoruz. Şu anda projesi yapılıyor. Büyük bir yapı olduğu için; 6-7 ayda projesi bitse ondan sonra kazmayı vuracağız. MİT’in taşınmasıyla ilgili bir sorun yok. Proje bittiğinde MİT’in orada hiç bir şeyi kalmamış olacak. 3 yıl değil ama, proje aşamasında olduğu için proje bittiğinde tarih vermek doğru olur.”

İSTİNAF VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ SIHHİYE’YE GELEBİLİR

Bakan Gül, projenin tamamlanmasının ardından Sıhhiye’deki Adalet Sarayı’nın ne olacağıyla ilgili soruya ise, “Belki istinaf veya bölge idareler oraya gelebilir. O konuya hükûmet olarak karar verilir. İnşaat durumuna göre değerlendirilir” cevabını verdi.

Yeni Adalet Sarayı parçadan bütüne geçecek

EKİM’DE PROTOKOL İMZALANMIŞTI

Yeni Adalet Sarayı parçadan bütüne geçecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkent’te sunulan adalet hizmetlerinin altyapısını tek çatı altında toplamak için ekim ayının sonunda ‘Yeni Ankara Adliyesi Binası Yapım Protokolü’nü imzalamıştı. Protokol imza töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; projeyle bütün ihtiyaçlara cevap veren bir kampüsü Cumhuriyetin 100. yılında Başkente kazandırmayı hedeflediklerini belirtmişti.

 Yeni Adalet Sarayı parçadan bütüne geçecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün Hürriyet Ankara Bürosu’nun konuğu oldu. 

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