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Ankara Haberleri: Yemek atıklarından organik gübre

ANKARA HABERLERİ

Yemek atıklarından organik gübre

Hürriyet Haber
25.03.2019 - 15:26Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında aldığı kompost makinesi ile organik gübre üretimine başladı.

Hürriyet Haber

Uygulanan proje kapsamında belediye yemekhanesinden çıkan yemek atıkları ile makineye besleme yapılıyor ve yaklaşık 3-4 haftalık bekleme süresiyle çürüme gerçekleşerek kompost eldesi sağlanıyor. Daha sonra elde edilen bu kompost toprakta kullanılmak üzere gübreye dönüşüyor. Bu işlemle aylık ortalama 500-600 kg civarında kompost elde ediyor. Üretilen kompost ise belediyeye bağlı parklarda ve saksı bitkilerinde uygulanarak toprağın organik maddelerce zenginleşmesi sağlanıyor.
Havaların ısınması ile birlikte kompost makinesinde atıkların bekleme süresi kısalacağından 2-3 haftada kompost üretmenin mümkün olabileceğini anlatan belediye yetkilileri “Kompost üretimi ile hem toprak iyileştirici özellikte gübre elde edilecek hem de katı atık sahasına taşınan organik atık miktarı minimize ediliyor. İlerleyen dönemlerde pazaryerlerinde oluşan sebze meyve atıkları gibi organik atıkları da projeye dahil edileceğiz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yemek atıklarından organik gübre hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Mart 2019 tarihinde saat 15 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yemek atıklarından organik gübre haberi güncellenecektir.

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