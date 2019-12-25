Yemek atıkları can dostlara

Hayvanseverler, kış aylarında sokakta kalan hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak ve hayvanların zehirlenmelerini önlemek için örgütlendi. 'Bir Dokunuş Bir Yaşam Derneği'ni kuran hayvanseverler, sokak köpeklerinin gıda, barınma ve sağlık giderlerini karşılamak için çalışma başlattı. Yenimahalle’de 6 restoran ve 1 okuldan atık yemek toplayan dernek üyeleri, bunları depolarında ayrıştırdıktan sonra 13 farklı bölgedeki yaklaşık 200 sokak köpeğine veriyor.







AYLIK 20 BİN LİRA MASRAF



Dernek Başkanı Erbil Erzincan, “Yemeklerimizi topluyoruz, ayıklıyoruz ve gücümüz yettiğince beslememizi yapıyoruz. Aylık 20 bin lira bir masrafımız oluyor. Bunun 10 bin lirası besleme dersek geri kalan 10 bin lirası da tedavi masrafıdır” dedi.







Dernek üyesi Burçak Erzincanlı da, “200’den fazla cana klinik, kulübe, tedavi ve mama konusunda destek oluyoruz. Biz bakarsak, onlar varlar biz de bakmasak kimse bakmıyor. Biz bu durumu kendimize misyon edindik ve ölünceye kadar da böyle devam edecek. Onların da bir can taşıdığını her türlü ihtiyaçları olduğunu topluma anlatmaya başladık” diye konuştu.







