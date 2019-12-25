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Ankara Haberleri: Yemek atıkları can dostlara

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Yemek atıkları can dostlara

Haluk KARAASLAN/DHA
25.12.2019 - 09:16 |Son Güncelleme :

Ankara’da geçen nisan ayında 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinin ardından 'Bir Dokunuş Bir Yaşam Derneği'ni kuran hayvanseverler, restoranlardan topladıkları atık yiyeceklerle, 13 farklı bölgede yaklaşık 200 sokak köpeğini besliyor.

Haluk KARAASLAN/DHA

Hayvanseverler, kış aylarında sokakta kalan hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak ve hayvanların zehirlenmelerini önlemek için örgütlendi. 'Bir Dokunuş Bir Yaşam Derneği'ni kuran hayvanseverler, sokak köpeklerinin gıda, barınma ve sağlık giderlerini karşılamak için çalışma başlattı. Yenimahalle’de 6 restoran ve 1 okuldan atık yemek toplayan dernek üyeleri, bunları depolarında ayrıştırdıktan sonra 13 farklı bölgedeki yaklaşık 200 sokak köpeğine veriyor.

Yemek atıkları can dostlara

AYLIK 20 BİN LİRA MASRAF

Dernek Başkanı Erbil Erzincan, “Yemeklerimizi topluyoruz, ayıklıyoruz ve gücümüz yettiğince beslememizi yapıyoruz. Aylık 20 bin lira bir masrafımız oluyor. Bunun 10 bin lirası besleme dersek geri kalan 10 bin lirası da tedavi masrafıdır” dedi.

Yemek atıkları can dostlara

Dernek üyesi Burçak Erzincanlı da, “200’den fazla cana klinik, kulübe, tedavi ve mama konusunda destek oluyoruz. Biz bakarsak, onlar varlar biz de bakmasak kimse bakmıyor. Biz bu durumu kendimize misyon edindik ve ölünceye kadar da böyle devam edecek. Onların da bir can taşıdığını her türlü ihtiyaçları olduğunu topluma anlatmaya başladık” diye konuştu. 

Yemek atıkları can dostlara

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yemek atıkları can dostlara hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Aralık 2019 tarihinde saat 09 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yemek atıkları can dostlara haberi güncellenecektir.

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