Yazık bu ağaçlara

Ağaçlara en çok zarar verilen bölgelerin başında Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Cebeci’nin geldiğine dikkat çeken vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini belirterek, “Bu bölgelere ilan panoları konulsun, ağaçlar kurtulsun” diyor. Hürriyet Ankara’nın daha önce birçok kez gündeme getirdiği ‘Ağaçlara Ölüm Zımbası’ konusunda, bazı duyarsız vatandaşlar bu kötü alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmiyor.



CEZALAR CAYDIRICI OLMALI



Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, bazı vatandaşların reklam panolarına para adına bu yola başvurduğunu belirti. Oruçkaptan, “Ağaçlara yapılanlar doğru değil. Cezalar daha caydırıcı olmalı. Devlet bu duruma en kısa sürede çözüm bulmalı” ifadelerini kullandı.