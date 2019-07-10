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Ankara Haberleri: Yazık bu ağaçlara

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Yazık bu ağaçlara

Beyza COŞKUN-Melike Ayça AYDEMİR
10.07.2019 - 15:10Son Güncelleme :

Zımba, raptiye ve çivi gibi delici araçlarla ‘korsan el ilanları’ asılan ağaçların gövdeleri adeta metal yığınına dönüyor. Ağaçlara korsan ilan asılmakla kalmayıp; taksi çağırma butonları, borular, aydınlatma ışıkları dahi monte ediliyor.

Beyza COŞKUN-Melike Ayça AYDEMİR

Ağaçlara en çok zarar verilen bölgelerin başında Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Cebeci’nin geldiğine dikkat çeken vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini belirterek, “Bu bölgelere ilan panoları konulsun, ağaçlar kurtulsun” diyor. Hürriyet Ankara’nın daha önce birçok kez gündeme getirdiği ‘Ağaçlara Ölüm Zımbası’ konusunda, bazı duyarsız vatandaşlar bu kötü alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmiyor.

CEZALAR CAYDIRICI OLMALI

Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, bazı vatandaşların reklam panolarına para adına bu yola başvurduğunu belirti. Oruçkaptan, “Ağaçlara yapılanlar doğru değil. Cezalar daha caydırıcı olmalı. Devlet bu duruma en kısa sürede çözüm bulmalı” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yazık bu ağaçlara hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yazık bu ağaçlara haberi güncellenecektir.

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