Yaz kış soba başında

Evli ve 5 çocuk babası Hasan Yücel, iddiaya göre, ameliyattan sonra aşırı terleme ve üşüme başladı. Yılın 12 ayında üşüyen Yücel için, evin odasına soba kuruldu. Kışın giydiği kıyafetleri yazın da üzerinden çıkarmayan Yücel, hava sıcaklığının ortalama 30 derece olduğu köyünde yaz aylarında dahi paltoyla dolaşıyor. Yaz ve kış aylarında sürekli üşüdüğünü belirten Yücel için evde her gün soba yakılıyor. Yücel şunları söyledi:

TERLİYORUM ÜŞÜYORUM

"Terliyorum, üşüyorum. Yataktan hiç kalkamıyorum. Gezmedik doktor kalmadı. Bir türlü derdimi bulamadılar. Bir teşhis koyamadılar. 'Sende bir şey yok' dediler. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yazın bu sıcaklarda donuyorum, üşüyorum. Yatıyorum öyle. Hanıma da eziyet oluyor. Çocuklar bazen Ankara'dan geliyor, onlar sobayı yakmada yardım ediyorlar. 7 senedir sobayı yakıyoruz, gündüz çok üşüyorum,"