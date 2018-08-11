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Ankara Haberleri: Yaz kış soba başında

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Yaz kış soba başında

Hürriyet Haber
11.08.2018 - 13:23Son Güncelleme :

Balâ’da yaşayan Hasan Yücel (80), 6 yıldır yaz aylarında dahi soba yakarak, ısınıyor. Yücel, ağustos ayında, hava sıcaklığının ortalama 30 derece olduğu günlerde bile palto giyecek kadar üşümesinin, 2012’de geçirdiği by pass ameliyatı sonrası başladığını iddia etti.

Hürriyet Haber

Evli ve 5 çocuk babası Hasan Yücel, iddiaya göre, ameliyattan sonra aşırı terleme ve üşüme başladı. Yılın 12 ayında üşüyen Yücel için, evin odasına soba kuruldu. Kışın giydiği kıyafetleri yazın da üzerinden çıkarmayan Yücel, hava sıcaklığının ortalama 30 derece olduğu köyünde yaz aylarında dahi paltoyla dolaşıyor. Yaz ve kış aylarında sürekli üşüdüğünü belirten Yücel için evde her gün soba yakılıyor. Yücel şunları söyledi:

TERLİYORUM ÜŞÜYORUM

"Terliyorum, üşüyorum. Yataktan hiç kalkamıyorum. Gezmedik doktor kalmadı. Bir türlü derdimi bulamadılar. Bir teşhis koyamadılar. 'Sende bir şey yok' dediler. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yazın bu sıcaklarda donuyorum, üşüyorum. Yatıyorum öyle. Hanıma da eziyet oluyor. Çocuklar bazen Ankara'dan geliyor, onlar sobayı yakmada yardım ediyorlar. 7 senedir sobayı yakıyoruz, gündüz çok üşüyorum," 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaz kış soba başında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Ağustos 2018 tarihinde saat 13 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaz kış soba başında haberi güncellenecektir.

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