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Ankara Haberleri: Yaz aylarında sahili aratmıyor

ANKARA HABERLERİ

Yaz aylarında sahili aratmıyor

Hürriyet Haber
10.06.2019 - 08:57Son Güncelleme :

Ankara, Konya ve Aksaray sınırında bulunan Tuz Gölü, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

Hürriyet Haber

Göldeki üç işletmeden yılda yaklaşık 2 milyon ton tuz hasadı yapılırken, derinliği 10-20 santimetre arasında değişen göle ilginin artmasıyla bölgede turizm de canlandı. Tuz Gölü'ndeki tuzdan yapılan sağlık ürünleri ve hediyelik eşyalar ise girişte bulunan tesiste ziyaretçilere sunuluyor. Havaların ısınmasıyla birlikte her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist Tuz Gölü'nün eşsiz manzarasını izlemek ve şifalı olduğuna inanılan tuzlu suda çıplak ayak yürüyebilmek için Şereflikoçhisar yakınlarındaki gölü ziyaret ediyor. Küçük çocuklar tuzlu suda oynarken, gençler fotoğraf çektiriyor. Yaşlı ziyaretçiler ise genellikle ayak hastalıklarına iyi geldiği söylenen tuzlu suda ayaklarına ve vücutlarına tuz ile masaj yapıyor.

FAYDASINI GÖRDÜM

Gölden tuz toplayan Süleyman Yıldırım (42), “Bu tuz romatizmaya, ayaklara şifadır. Ben faydasını gördüm” derken, ziyaretçilerden Nuray Aygündüz’ün yorumu (37) “Elektriği aldığını, egzamaya, cilde, kırışıklıklara iyi geldiğini, yaşlanmayı geciktirdiğini düşünüyorum. Doğal bir ortama gelmek güzel” oldu. Yasin CAN/İHA

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