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Ankara Haberleri: Yaz aylarında kullanmayın

ANKARA HABERLERİ

Yaz aylarında kullanmayın

Ayşe BÖCÜOĞLU BODUR/AA
30.03.2019 - 15:12Son Güncelleme :

Bahar aylarının başlangıcı ile birlikte Başkentli sürücüler, araçlarındaki kış lastiklerini yazlıklarla değiştirmeye başladı. Sıcak havada kış lastiği kullanmanın tehlikeli olduğunu kaydeden uzmanlar, “Mutlaka değiştirin” uyarısı yaptı.

Ayşe BÖCÜOĞLU BODUR/AA

Başkent’te hava sıcaklıklarının bahar seviyelerine yükselmesi ile birlikte sürücüler, araçlarındaki kış lastiklerini yazlık modellerle değiştirmeye başladı. Ankara’da lastikçilerin bir arada bulunduğu Samsun Yolu çevresinde yazlık lastik değişimine gelen sürücülerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Karlı ve buzlu havalarda araçların yol tutuşunu artıran kışlık lastikler, sökülerek gelecek yıl yeniden kullanılmak üzere depolara kaldırılıyor. Araç lastikleri uygun saklama koşullarında muhafaza edildiğinde kullanım ömrü uzarken, bu kapsamda hizmet veren ‘lastik otelleri’ni tercih edenlerin sayısı da son yıllarda hızla artıyor.

FREN MESAFESİ ARTAR

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, yaz aylarına girerken, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişiminin, kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Özürün, “Yazın, kış lastiklerinin fren mesafesi artar ve yol tutuş performansı azalır. Daha fazla yakıt tüketimine neden olur, kış lastiklerini yazın kullanmak ömrünü azaltır, daha fazla karbondioksit salınımına yol açar ve sürüş konforunu azaltır” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNEŞTE BIRAKMAYIN

Özürün, lastiklerin düzenli şekilde kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Diş derinliği 3 milimetreden az olan tüm lastiklerin değiştirilmesi gerekli. Yaz lastiğine geçerken kış lastiklerinizi doğru saklayın. Bir sonraki kış kullanılmak üzere kaldırılacak lastiklerin de saklanması sırasında, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması, kuru ve temiz tutulması, ayrıca lastiğe zarar verecek kimyasal maddelerle temas etmemesine dikkat edilmesi gerekiyor.” 

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