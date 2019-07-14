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Ankara Haberleri: Yaz ayları boyunca yayaya 34 saniye

ANKARA HABERLERİ

Yaz ayları boyunca yayaya 34 saniye

Hürriyet Haber
14.07.2019 - 14:15Son Güncelleme :

Kentte yaz aylarında azalan araç sayısını dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, dört noktada sinyalizasyon sistemini güncelleyerek, 28 saniye olan yaya geçiş süresini 34 saniyeye yükseltti.

Hürriyet Haber

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’de 2019 yılının “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi dört noktada sinyalizasyon sistemini güncelleyerek, 28 saniye olan yaya geçiş süresini 34 saniyeye yükseltti. Yaz aylarında okulların kapanması ve vatandaşların tatile gitmesi nedeniyle azalan araç sayısını dikkat alan Büyükşehir Belediyesi, araç geçişine uzun süreli programlanan trafik sinyalizasyon sistemini yayalar için uzun süreli olarak değiştirdi.

DÖRT NOKTADA

Uygulama, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişimindeki trafik lambalarında yaz ayları boyunca devam edecek. Haftanın 7 günü 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek uygulamadan memnun olan Başkentliler, “Yaya önceliğinin halkın bilinçli davranmasını sağlayacağını, trafik kazalarını azaltacağını ve toplumun yaşam kalitesini artıracağını düşünüyoruz” dedi.

VATANDAŞ ‘40’ DEMİŞTİ

Kızılay’da, geçtiğimiz yıl yaya geçidinde yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, Hürriyet Ankara ise vatandaşa, yayalara yanan 28 saniyelik yeşil ışık süresinin yeterli olup olmadığını sormuştu. Yayalar sürenin yetersiz olduğu görüşünde birleşirken, Hürriyet Ankara, ‘Kızılay’da yaya 40 diyor’ manşetiyle konuyu gündeme getirmişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaz ayları boyunca yayaya 34 saniye hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaz ayları boyunca yayaya 34 saniye haberi güncellenecektir.

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