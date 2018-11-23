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Ankara Haberleri: Yayaya geçit vermiyorlar

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Yayaya geçit vermiyorlar

Sedat CENİKLİ
23.11.2018 - 09:36Son Güncelleme :

Talatpaşa Bulvarı’nda, iki okul ve hastanenin bulunduğu bölgedeki yaya geçitlerini dikkate almayan sürücüler, yayalara yol vermiyor. Kaldırım ya da orta refüjde dakikalarca bekleyen vatandaşlar, kendilerini seyir halindeki araçların önüne atarak yolun karşısına geçebiliyorlar.

Sedat CENİKLİ

Yaya geçitlerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara geçiş önceliği vermeyen sürücülere uygulanan cezanın 488 TL’ye çıkarılmasına rağmen sorun çözülemedi. Kentte yaya geçişinin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Talatpaşa Bulvarı’nda, yolun iki yanında hastaneler ve okullar olduğu halde sürücüler yaya geçitlerine dikkat etmiyor. ‘Okul geçidi’ ve ‘yaya geçidi’ tabelalarının da bulunduğu yolda hızla ilerleyen bazı sürücüler, trafik kurallarına aldırış etmedikleri için yayalara yol vermiyorlar. Bölgedeki hastanelere gelen hasta ve hasta yakınları ile öğrenciler ise süratle giden araçların arasına kendilerini atarak yolun karşısına geçmeye çalışıyor.

REFÜJDE DAKİKALARCA BEKLİYORLAR

Sürücüler yol vermediği için uzun süre kaldırım ya da orta refüjde beklemek zorunda kaldıklarını da ifade eden yayalar, şunları söyledi:

“Bu alanda art arda belirlenmiş yaya geçitleri var kimsenin umursadığı yok. Yollarına devam etmek istediklerinden yayaları görmezden geliyorlar. Bu yolu hasta ve hasta yakınları kullanıyor genelde. Yani herkesin bir aciliyet durumu olabilir. Madem böyle bir trafik kuralı var, herkes buna uymalı. Allah korusun her an bir kaza olabilir. Trafik polislerinin de görevini yerine getirmesi gerek.”

YOL VERMEYENE 488 TL CEZA

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişiklik ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken buralardan geçen ya da geçmek üzere bulunan yayalara yavaşlayarak ya da durarak ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere verilen idari para cezası 488 TL olarak belirlendi.

31 BİN 214 YAYAYA ARAÇ ÇARPTI

Emniyet verilerine göre Türkiye’de geçen yıl 182 bin 669 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 31 bin 214’ü kayıtlara ‘yayaya çarpma’ olarak geçti.

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Yasal Bilgilendirme

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