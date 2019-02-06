Yavaş’tan rahat bir ortam sözü

Yavaş, “Mutlu yaşayacakları bir Ankara’nın sözünü verdik. Projelerimizi anlattık, sıkıntılarını dinledik. Emekli astsubayların torunları ve çocuklarıyla Ankara’da daha rahat yaşayabilecekleri bir ortamın sözünü verdik. En az 30-40 yıllarını bu ülke için akıtmış astsubaylarımız için güzel bir tesis sözü de vermiş bulunuyoruz” dedi.
YANLIŞ ANLAŞILABİLECEK SIFATLAR
Yavaş, rakibi AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin “Arkamızda yaslanacak bir ağamız var” sözleriyle ilgili soruyu ise şu ifadelerle yanıtladı: “Neresinden tutmak lazım bilmiyorum. Bir defa Cumhurbaşkanlığı makamı şahısla kaim değil. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ama cumhurbaşkanlığı makamı gibi saygın bir makamı böyle ‘arkamızda ağamız var’ gibi yanlış anlaşılabilecek sıfatlarla tanımlamak yanlış. Biz sadece seçilirsek bu projeler yapılır demekle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankaralıların iradesini kabul etmeyeceği gibi bir anlam çıkıyor. Tecrübeli olduğunu iddia eden rakibime yakıştıramıyorum.”
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