Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Yavaş’tan rahat bir ortam sözü

Ankara Haberleri: Yavaş’tan rahat bir ortam sözü

ANKARA HABERLERİ

Yavaş’tan rahat bir ortam sözü

Mert Gökhan KOÇ
06.02.2019 - 09:11Son Güncelleme :

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, dün Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni (TEMAD) ziyaret etti. Dernek Başkanı Hamza Dürgen, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Yavaş, görüşmenin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mert Gökhan KOÇ

Yavaş, “Mutlu yaşayacakları bir Ankara’nın sözünü verdik. Projelerimizi anlattık, sıkıntılarını dinledik. Emekli astsubayların torunları ve çocuklarıyla Ankara’da daha rahat yaşayabilecekleri bir ortamın sözünü verdik. En az 30-40 yıllarını bu ülke için akıtmış astsubaylarımız için güzel bir tesis sözü de vermiş bulunuyoruz” dedi.

YANLIŞ ANLAŞILABİLECEK SIFATLAR

Yavaş, rakibi AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin “Arkamızda yaslanacak bir ağamız var” sözleriyle ilgili soruyu ise şu ifadelerle yanıtladı: “Neresinden tutmak lazım bilmiyorum. Bir defa Cumhurbaşkanlığı makamı şahısla kaim değil. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ama cumhurbaşkanlığı makamı gibi saygın bir makamı böyle ‘arkamızda ağamız var’ gibi yanlış anlaşılabilecek sıfatlarla tanımlamak yanlış. Biz sadece seçilirsek bu projeler yapılır demekle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankaralıların iradesini kabul etmeyeceği gibi bir anlam çıkıyor. Tecrübeli olduğunu iddia eden rakibime yakıştıramıyorum.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş’tan rahat bir ortam sözü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Şubat 2019 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş’tan rahat bir ortam sözü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Okurların gözünden Ankara sokakları

Okurların gözünden Ankara sokakları

Gençler’de Eryaman heyecanı

Gençler’de Eryaman heyecanı

Gölbaşı’nda engel olmayacak

Gölbaşı’nda engel olmayacak

Özhaseki’den dolmuşçulara: Rızanızı almadan hiçbir iş yapmayacağım

Özhaseki’den dolmuşçulara: Rızanızı almadan hiçbir iş yapmayacağım

EGO 2018 yılında 354 milyon yolcu taşıdı

EGO 2018 yılında 354 milyon yolcu taşıdı

Gençler neredeyse ben oradayım

Gençler neredeyse ben oradayım

Paranın nereye harcandığı faturaların arkasında yazacak

Paranın nereye harcandığı faturaların arkasında yazacak

Savunmanın kalbinde iş birliği güçleniyor

Savunmanın kalbinde iş birliği güçleniyor

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.