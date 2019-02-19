Yavaş’tan Özhaseki’ye yanıt: Onlar cüzdanlarıyla biz vicdanlarımızla düşünüyoruz

Dün OSTİM’de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Yavaş, gazetecilerin, Özhaseki’nin “Rakamlarla arası iyi değil. Danışmanlarına söylesin, 63 trilyon devlet bütçesidir” sözleriyle ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi: “1 katrilyon geçen yıl para kazanmışlar. 1 katrilyon 600 milyar da ASKİ’nin beldiyeden alacağı var. Bunları hesap ettiğiniz zaman Ankaralı’nın cebinden çıkan para ortada. Yüzde 17 ve yüzde 30 düştükten sonra bir de ÜFE ve TÜFE ortamaları kalktıktan sorna her vatandaşın cebinde 50-60 lira para kaldı. Bu paraya proje olarak güvenmiyorlar ama 50-60 liranın, ihtiyacı olan aileler için neler olduğunun farkında değiller. Onlar cüzdanlarıyla, biz vicdanlarımızla düşünüyoruz. Olay bu kadar açık.”

KİRLİ SİYASETLE İŞİMİZ YOK

Yavaş, “Devrim” yazılarıyla ilgili Özhaseki’nin “Sol zihniyet” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Bu tür laflara verecek yanıtım var. Kirli siyaset bitti zannediyordum ama sürdürmek isteyenler var. Bizim kirli siyasetle işimiz yok” dedi.

SANAYİCİLERE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Sanayicilerin öncelikli taleplerinin altyapı desteği olduğunu da belirten Yavaş, “Ben olsaydım öncelikle fuar alanını yapardım, ölü yatırımlara para yatırmazdım. İstihdam ve üretimin artması için sadece fuar alanı değil, firmaların yurt dışındaki fuarlara gitmeleri için belediyemiz danışmanlık hizmeti verecek” diye konuştu.

ANKAPARK DEĞİL FUAR ALANI İHTİYAÇ

Önceki akşam da Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği’nin (ATİD) toplantısına katılan Yavaş, kültürel ve termal turizmi geliştireceklerini söyledi. Ankapark ile ilgili de eleştirilerde bulunan Yavaş, “Ankara’nın Ankapark’a değil, fuar alanlarına ihtiyacı var. Ankapark’a yatan paralarla Ankara’nın birçok ilçesi ayağa kalkardı” dedi.