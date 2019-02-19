Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Yavaş’tan Özhaseki’ye yanıt: Onlar cüzdanlarıyla biz vicdanlarımızla düşünüyoruz

Ankara Haberleri: Yavaş’tan Özhaseki’ye yanıt: Onlar cüzdanlarıyla biz vicdanlarımızla düşünüyoruz

ANKARA HABERLERİ

Yavaş’tan Özhaseki’ye yanıt: Onlar cüzdanlarıyla biz vicdanlarımızla düşünüyoruz

Sedat CENİKLİ
19.02.2019 - 17:43Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin su fiyatlarıyla ilgili sözlerine, “Ankaralı’nın cebinden çıkan para ortada. Onlar cüzdanlarıyla, biz vicdanlarımızla düşünüyoruz” yanıtını verdi.

Sedat CENİKLİ

Dün OSTİM’de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Yavaş, gazetecilerin, Özhaseki’nin “Rakamlarla arası iyi değil. Danışmanlarına söylesin, 63 trilyon devlet bütçesidir” sözleriyle ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi: “1 katrilyon geçen yıl para kazanmışlar. 1 katrilyon 600 milyar da ASKİ’nin beldiyeden alacağı var. Bunları hesap ettiğiniz zaman Ankaralı’nın cebinden çıkan para ortada. Yüzde 17 ve yüzde 30 düştükten sonra bir de ÜFE ve TÜFE ortamaları kalktıktan sorna her vatandaşın cebinde 50-60 lira para kaldı. Bu paraya proje olarak güvenmiyorlar ama 50-60 liranın, ihtiyacı olan aileler için neler olduğunun farkında değiller. Onlar cüzdanlarıyla, biz vicdanlarımızla düşünüyoruz. Olay bu kadar açık.”

KİRLİ SİYASETLE İŞİMİZ YOK

Yavaş, “Devrim” yazılarıyla ilgili Özhaseki’nin “Sol zihniyet” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Bu tür laflara verecek yanıtım var. Kirli siyaset bitti zannediyordum ama sürdürmek isteyenler var. Bizim kirli siyasetle işimiz yok” dedi.

SANAYİCİLERE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Sanayicilerin öncelikli taleplerinin altyapı desteği olduğunu da belirten Yavaş, “Ben olsaydım öncelikle fuar alanını yapardım, ölü yatırımlara para yatırmazdım. İstihdam ve üretimin artması için sadece fuar alanı değil, firmaların yurt dışındaki fuarlara gitmeleri için belediyemiz danışmanlık hizmeti verecek” diye konuştu.

ANKAPARK DEĞİL FUAR ALANI İHTİYAÇ

Önceki akşam da Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği’nin (ATİD) toplantısına katılan Yavaş, kültürel ve termal turizmi geliştireceklerini söyledi. Ankapark ile ilgili de eleştirilerde bulunan Yavaş, “Ankara’nın Ankapark’a değil, fuar alanlarına ihtiyacı var. Ankapark’a yatan paralarla Ankara’nın birçok ilçesi ayağa kalkardı” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş’tan Özhaseki’ye yanıt: Onlar cüzdanlarıyla biz vicdanlarımızla düşünüyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Şubat 2019 tarihinde saat 17 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş’tan Özhaseki’ye yanıt: Onlar cüzdanlarıyla biz vicdanlarımızla düşünüyoruz haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Aday listeleri teslim edildi

Aday listeleri teslim edildi

Rakamlar ne diyor

Rakamlar ne diyor

Yavaş: Geleneksel kışkırtmalar başladı

Yavaş: Geleneksel kışkırtmalar başladı

Bakan Soylu’dan Mamak turu

Bakan Soylu’dan Mamak turu

Maltepe AVM gençlik merkezi olacak

Maltepe AVM gençlik merkezi olacak

Hiçbir zaman kavga ile işim olmadı

Hiçbir zaman kavga ile işim olmadı

Tanzimde bir haftada 704 ton satış

Tanzimde bir haftada 704 ton satış

Özhaseki’den Yavaş’a: Hiç ortalıkta gezmesin

Özhaseki’den Yavaş’a: Hiç ortalıkta gezmesin

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.