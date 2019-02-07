Yavaş’tan Özhaseki’ye “Üslup değişmiş Gökçekleşmiş”

Yavaş, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, rakibi AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin, kendisinin ‘Taksiler Ankara’ya girmeyecek’ sözlerine yönelik söylediği, “Niye girmiyormuş, modern şehirlerde girmezmiş.’Sen hiç ömründe şehircilik kitabı okudun mu? Hiç ömrümde modern şehirlere girdin mi? Ağzı olan konuşuyor” sözlerine yanıt verdi. Yavaş şunları söyledi:

YASAKLAYACAKMIŞIZ DEMEK DELİ SAÇMASIDIR

“Biraz Gökçekleşmiş, üslup değişmiş. Bu iddiayı atan Melih Gökçek’tir. Konuşmamızda insanların mümkün olduğu kadar toplu taşım kullanmasını hem ülkemizin döviz kaybına neden olacağına hem sağlık nedeniyle bizim için iyi olacağını hem de ailelerin ceplerine para kalacağını iddia ederek söyledim. Günlük 50-60 bin taksinin yani kişilere ait araçların Kızılay’a gelmesinden bahsetmiştim. Ankara’daki taksi sayısını hesap ettiğiniz zaman bunu kalkıp ticari taksiyle ifade etmek sanki onları yasaklayacakmışız gibi söylemek ancak deli saçmasıdır. Neden taksiciler gelmesin? Tam tersine biz istiyoruz ki referandum yapıp eğer Ankaralı isterse Kızılay’ı açık hava AVM’si yapalım, hafta sonu. Ama esnaf ve vatandaş istemezse böyle bir uygulama olmayacak.

DAHA DİKKATLİ BİR DİL KULLANSIN

Ben de yeteri kadar dünyayı gezdim, en az Özhaseki kadar da dünyayı biliyorum. Projelerimi anlatırken çok daha dikkatli bir dil kullanmasını tavsiye ederim. Madem tecrübeden bahsettik; bugün (dün) saat 16.00’da Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı çalışanlarıyla bir toplantısı var. Hangi sıfatla yapıyorsunuz? Başkan değilsiniz şu anda, seçimi de kazanamayacaksınız. Hangi sıfatla Büyükşehir çalışanlarını toplayıp, Büyükşehir’in kapalı salonunu kullanıyorsunuz? Bunu yadırgıyorum. Kanunlara, anayasaya hepimiz uymak zorundayız.”

CUMHURBAŞKANIYLA NEDEN GÖRÜŞMEYELİM?

Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya da “Tabiki görüşürüz, neden görüşmeyelim. Zaten yasal zorunluluklar da var. Belediyenin büyük projeleri için eğer borçlanma yetkisi olacaksa Cumhurbaşkanlığı’nın iznine bağlandı. Zorunlu olarak görüşeceğiz, kanun gereği de olsa yine görüşeceğiz. Ankara için de görüşmekte hiçbir mahsur görmüyorum açıkçası; yeter ki Ankaralılar mutlu olsun” yanıtını verdi.