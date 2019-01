Yavaş’tan her ile bir konak sözü

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı programda Ardahan Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Gecede sahne alan koro da Ardahan yöresel türkülerini seslendirdi. Açılış konuşmasını yapan Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, katılımından dolayı Mansur Yavaş’a teşekkür etti. Mansur Yavaş ise şunları söyledi:

“Ülkemizin her köşesi bir cennet. Her ilin kendine has bir kültürü var. Hep diyorum, 81 ilimiz bir çiçek, Ankara ise bu çiçeklerden oluşan bir buket gibidir. Biz, tüm hemşehri oluşumlarına kendi kültürlerini yaşatmaları ve gelecek nesillere aktarmaları için destek olacağız. ‘81 İl Anadolu Bahçesi Projesi’ bunun en iyi örneklerinden birisi olacak. Her ilin konağını, o ilin temsilcileri yönetecek. Buradan söz veriyorum, seçilirsem bu proje çerçevesinde yapılacak olan Ardahan Konağı’nın yönetimini de federasyonumuza devredeceğiz.”

Yavaş’ın konuşmasının ardından yeniden söz alan Federasyon Başkanı Ergüder Şimdi’nin, “Başkanım bir kez daha duymak istiyoruz, söz mü?” diye sorması üzerine Yavaş “Söz, Mansur Yavaş sözü” yanıtını verdi.

Etkinliğe CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de katıldı.