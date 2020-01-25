 Yavaş’ın kar davetine ilk yanıt Balcı’dan: ‘Samimi bulmuyorum’

“Acil durumda ayrım yapılmaz” diyen Başkan Balcı, “İlle de bir protokol yapılacaksa bu Sayıştay raporlarına da yansımış olan birikmiş zemin tahrip bedelleri konusunda olması gerekir” dedi. Yavaş’ı eleştiren Balcı şunları söyledi:

ALGI OLUŞTURULMAK İSTENMİŞTİR

“Biz göreve geldiğimiz günden beri Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilerimizi düzeyli bir şekilde yürüttük. Ancak Sayın Mansur Yavaş’ın yapmış olduğu son açıklamalar bizleri üzmüştür. Öncelikle gazeteye verdiği demeçte sanki kar yağışında problemin ilçe belediyelerinden kaynaklı olduğu algısı oluşturulmak istenmiştir. Biz AK Parti ve Altındağ Belediyesi olarak vatandaşa yapılacak hiçbir hizmetin önüne engel olmayız, aksine gövdemizi ortaya koyarız. Kaldı ki son kar yağışında Altındağ Belediyesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan bölgelere ekiplerimizle birlikte müdahalede bulunduk.

AYRIM YAPMAK ZATEN DOĞRU DEĞİL

Ayrıca Altın Masa Çağrı Merkezi’mize gelen ihbarların birçoğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki caddelerle ilgiliydi. Biz bu caddelere müdahale ettik. Caddeler açılmadan sokakta yapılan bir temizlemenin zaten faydası olmaz. Biz bu çalışmaları yaparken protokol ve benzeri şeyler hiç düşünmedik. İlle de bir protokol yapılacaksa bu Sayıştay raporlarına da yansımış olan birikmiş zemin tahrip bedelleri konusunda olması gerekir. Bu nedenle Sayın Mansur Yavaş’ın karla mücadele konusundaki davetini samimi bulmuyorum. Ayrıca kar konusu acil eylem gerektiren bir durumdur. Saniyeler bile çok önemlidir. Bu nedenle bu tür durumlarda burası Büyükşehir’in burası ilçenin ayrımı yapmak zaten doğru değildir. Emin olun kimse size neden oradaki karı temizlediniz diye karşı çıkmaz.”

Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden ABB Başkanı Mansur Yavaş karla mücadele konusunda metropoldeki tüm ilçe belediyelerine “Gelin protokol yapalım, ilçe-büyükşehir ayrımını kaldıralım” teklifinde bulunduklarını ilk kez açıklamıştı. Çankaya ve Yenimahalle belediyeleriyle protokol imzaladıklarını belirten Yavaş, “Diğer metropol belediyelere de yazı gönderdik. Bakalım ne cevap gelecek” demişti.