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Ankara Haberleri: Yavaş’ın amcası hayatını kaybetti

ANKARA HABERLERİ

Yavaş’ın amcası hayatını kaybetti

Bedri Sinan TAŞPINAR/İHA
20.01.2020 - 09:05 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın amcası Şadi Yavaş hayatını kaybetti.

Bedri Sinan TAŞPINAR/İHA

Polatlı'da uzun yıllar esnaflık yapan 86 yaşındaki Şadi Yavaş, uzun süredir tedavi görüyordu. En son Polatlı Devlet Hastanesi Palyatif Bölümünde yatan Yavaş, önceki gün sabaha doğru hayatını kaybetti. Sadi Yavaş için, öğle namazını müteakip Polatlı Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yavaş, kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş’ın amcası hayatını kaybetti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ocak 2020 tarihinde saat 09 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş’ın amcası hayatını kaybetti haberi güncellenecektir.

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