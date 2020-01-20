Yavaş’ın amcası hayatını kaybetti

Polatlı'da uzun yıllar esnaflık yapan 86 yaşındaki Şadi Yavaş, uzun süredir tedavi görüyordu. En son Polatlı Devlet Hastanesi Palyatif Bölümünde yatan Yavaş, önceki gün sabaha doğru hayatını kaybetti. Sadi Yavaş için, öğle namazını müteakip Polatlı Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yavaş, kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.