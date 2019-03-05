Biz yavaş yavaş değil uçarak yapacağız” dedi. Dün Güdül ve Nallıhan’da vatandaşlarla buluşan Özhaseki özetle şunları söyledi: “Ankara’mızın tüm ilçelerini geziyorum. 25 ilçemizde 5 bine yakın proje hazırladık. Bunlar bizim sözümüz, taahhüdümüz. 25 ilçemizde arkadaşlarımızla projeleri tek tek açıkladık. Kitaplar yazdık, altına da imza attık. Ancak karşı taraftan bir tane daha proje duymadık. Sloganı ‘yavaş Yavaş.’ Kardeşim yavaş yavaş yatılır, dinlenilir. 5 bin tane proje var, biz koşa koşa yapacağız. Bunları yapmaya bizim gücümüz yeter. Bizim yaptığımız gibi siz de 5 bin değil de 100 tane proje söyleyin insanlara.”