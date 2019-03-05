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Ankara Haberleri: Yavaş yavaş değil uçarak yapacağız

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Yavaş yavaş değil uçarak yapacağız

Murat YILMAZ
05.03.2019 - 08:59Son Güncelleme :

Rakibi Mansur Yavaş’ın ‘yavaş yavaş’ sloganını eleştiren Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Kardeşim yavaş yavaş yatılır, dinlenilir.

Murat YILMAZ

Biz yavaş yavaş değil uçarak yapacağız” dedi. Dün Güdül ve Nallıhan’da vatandaşlarla buluşan Özhaseki özetle şunları söyledi: “Ankara’mızın tüm ilçelerini geziyorum. 25 ilçemizde 5 bine yakın proje hazırladık. Bunlar bizim sözümüz, taahhüdümüz. 25 ilçemizde arkadaşlarımızla projeleri tek tek açıkladık. Kitaplar yazdık, altına da imza attık. Ancak karşı taraftan bir tane daha proje duymadık. Sloganı ‘yavaş Yavaş.’ Kardeşim yavaş yavaş yatılır, dinlenilir. 5 bin tane proje var, biz koşa koşa yapacağız. Bunları yapmaya bizim gücümüz yeter. Bizim yaptığımız gibi siz de 5 bin değil de 100 tane proje söyleyin insanlara.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş yavaş değil uçarak yapacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mart 2019 tarihinde saat 08 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş yavaş değil uçarak yapacağız haberi güncellenecektir.

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