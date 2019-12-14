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Ankara Haberleri: Yavaş ve Köse ‘Yeni Mamak’ için bir araya geldi

ANKARA HABERLERİ

Yavaş ve Köse ‘Yeni Mamak’ için bir araya geldi

Murat YILMAZ
14.12.2019 - 09:56 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde zaman zaman karşılıklı tartışma yaşayan ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önceki gün Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi için bir araya geldi.

Murat YILMAZ

Büyükşehir binasındaki toplantıya ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun, ABB Meclisi Mamak Meclis üyeleri de katıldı. ABB ile anlaşma yaparak konutunun yapılmasını bekleyen yaklaşık 9 bin 500, anlaşma bekleyen 2 bin 596 hak sahibi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kalan konutları nasıl yapacaklarına dair değerlendirmeyi önümüzdeki günlerde kendileriyle paylaşacağını söyledi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Köse özetle şunları kaydetti: 

9 BİN 500 KİŞİ YAPILMASINI BEKLİYOR

“Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, hak sahiplerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 bin 920 konut yaptı ve teslim etti. Buna ilaveten, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma yapan ve konutunun yapılmasını bekleyen yaklaşık 9 bin 500 ve anlaşma bekleyen 2 bin 596 hak sahibi var. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, yetki ve sorumluluk Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde olmakla birlikte, biz Mamak Belediyesi olarak, halkımızın talebi olan, bekleyen konutların acilen yapılması konusunu, görüşmemizde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’na hatırlatmış olduk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki kalan konutları nasıl yapacaklarına dair değerlendirmeyi önümüzdeki günlerde bizimle paylaşacak. Hak sahiplerine konutlarının bir an evvel teslim edilmesi hepimizin önceliğidir.”

‘DEVAM EDEMEZSENİZ BİZE DEVREDİN’ TEKLİFİ

ABB’nin yol haritası belirleyerek çözüm üretememesi durumunda Mamak Belediyesi olarak bir teklifte bulundukları bilgisini de veren Köse, “Ankara Büyükşehir Belediyesi çeşitli sebeplerle projeye devam edemezse, Mamak Belediyesi olarak bizim teklifimiz; Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki tüm yetkinin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınacak kararla Mamak Belediyesi’ne devredilmesi” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş ve Köse ‘Yeni Mamak’ için bir araya geldi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Aralık 2019 tarihinde saat 09 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş ve Köse ‘Yeni Mamak’ için bir araya geldi haberi güncellenecektir.

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