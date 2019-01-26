Yavaş: Ulus ve Kızılay eski günlerine dönecek

Önceki gün Melike Hatun Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrası Yavaş, bölge esnafını ziyaret etti. Yakınlarda bulunan dolmuş durağına da giden Yavaş, esnaf ve vatandaştan destek istedi. Yavaş, İtfaiye Meydanı esnafının sorunları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, bu sorunları esnafla bir araya gelerek çözeceklerini kaydetti.

BELEDİYE KATILIMCI OLMALI

Ulus ve Kızılay’ın eski günlerine döneceğini ifade eden Yavaş, yapılacak çalışmalarla toplu taşım kullanımını artıracaklarını ve bununla birlikte vatandaşların artık duraklarına yürürken mağazalara ve dükkanlara girmesiyle, esnaf ziyaretlerinin artacağını ve ekonominin de canlanacağını belirtti. Yavaş, “Belediye katılımcı olmalı. Çeşitli iletişim araçlarıyla halkın katılımı artırılacak. Sık sık bir araya geleceğiz. Sizlerin sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm yollarını birlikte konuşacağız. Biz alnının teriyle evine ekmek götüren tüm esnafımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızın talepleri ile sizlerin taleplerini ortak akılla çözeceğiz. Kenti hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.