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Ankara Haberleri: Yavaş: Ulus ve Kızılay eski günlerine dönecek

ANKARA HABERLERİ

Yavaş: Ulus ve Kızılay eski günlerine dönecek

Hürriyet Haber
26.01.2019 - 15:41Son Güncelleme :

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İtfaiye Meydanı esnafını ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Hürriyet Haber

Önceki gün Melike Hatun Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrası Yavaş, bölge esnafını ziyaret etti. Yakınlarda bulunan dolmuş durağına da giden Yavaş, esnaf ve vatandaştan destek istedi. Yavaş, İtfaiye Meydanı esnafının sorunları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, bu sorunları esnafla bir araya gelerek çözeceklerini kaydetti.

BELEDİYE KATILIMCI OLMALI

Ulus ve Kızılay’ın eski günlerine döneceğini ifade eden Yavaş, yapılacak çalışmalarla toplu taşım kullanımını artıracaklarını ve bununla birlikte vatandaşların artık duraklarına yürürken mağazalara ve dükkanlara girmesiyle, esnaf ziyaretlerinin artacağını ve ekonominin de canlanacağını belirtti. Yavaş, “Belediye katılımcı olmalı. Çeşitli iletişim araçlarıyla halkın katılımı artırılacak. Sık sık bir araya geleceğiz. Sizlerin sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm yollarını birlikte konuşacağız. Biz alnının teriyle evine ekmek götüren tüm esnafımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımızın talepleri ile sizlerin taleplerini ortak akılla çözeceğiz. Kenti hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş: Ulus ve Kızılay eski günlerine dönecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ocak 2019 tarihinde saat 15 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş: Ulus ve Kızılay eski günlerine dönecek haberi güncellenecektir.

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