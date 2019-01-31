Yavaş: Taksicilerin reklam geliri olacak

Taksicilerin sorunlarını dinleyerek not alan yavaş, taksicilerin sorunları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Ankara’daki 7 bin 701 taksinin hepsine tablet dağıtacağını söyleyen Yavaş, şöyle devam etti:

AÇIKLAMALARIM ÇARPITILDI



“Bu tabletler sayesinde, müşteri arka koltukta giderken, yolların trafik durumuna ve taksicinin doğru yolda olup olmadığına bakabilecek. Bu tabletlere reklam alınacak, bu da ayrı bir gelir oluşturacak. Ankara’da 7 bin 701 taksi var. Bu büyük bir rakam dolayısıyla reklam gelirleri de büyük olacak.”

Taksicilerin Kızılay’a alınmaması gibi bir durum olmadığını hatırlatan Yavaş, yaptığı açıklamaların çarptırılarak, taksicilerin korkutulmaya çalışıldığını kaydetti.