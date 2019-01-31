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Ankara Haberleri: Yavaş: Taksicilerin reklam geliri olacak

ANKARA HABERLERİ

Yavaş: Taksicilerin reklam geliri olacak

Hürriyet Haber
31.01.2019 - 16:14Son Güncelleme :

Millet İttifakı’nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Tunalı Hilmi Caddesi üzerinden bulunan Karum Taksi Durağı’nı ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Taksicilerin sorunlarını dinleyerek not alan yavaş, taksicilerin sorunları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Ankara’daki 7 bin 701 taksinin hepsine tablet dağıtacağını söyleyen Yavaş, şöyle devam etti:

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“Bu tabletler sayesinde, müşteri arka koltukta giderken, yolların trafik durumuna ve taksicinin doğru yolda olup olmadığına bakabilecek. Bu tabletlere reklam alınacak, bu da ayrı bir gelir oluşturacak. Ankara’da 7 bin 701 taksi var. Bu büyük bir rakam dolayısıyla reklam gelirleri de büyük olacak.”
Taksicilerin Kızılay’a alınmaması gibi bir durum olmadığını hatırlatan Yavaş, yaptığı açıklamaların çarptırılarak, taksicilerin korkutulmaya çalışıldığını kaydetti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş: Taksicilerin reklam geliri olacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Ocak 2019 tarihinde saat 16 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş: Taksicilerin reklam geliri olacak haberi güncellenecektir.

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