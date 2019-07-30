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Ankara Haberleri: Yavaş: Öncelik ekonomi

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Yavaş: Öncelik ekonomi

Melis KÖRS
30.07.2019 - 17:39Son Güncelleme :

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sektörün sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi, destek mesajları verdi.

Melis KÖRS

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğindeki toplantıda konuşan Başkan Yavaş, önceliğinin Akyurt’taki fuar alanını bitirmek ve organize sanayi bölgelerine destek vermek olduğunu belirterek, “Fuar alanını hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Öncelikli olarak Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldırmamız gerek. Gerekirse bütün projelerimizi bir kenara bırakıp ekonomiyi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Fuar alanı bir an önce biterse, burada sergileme imkânı olur ve daha çok istihdam sağlanır” ifadelerini kullandı. Esenboğa Havaalanı’na kadar uzanacak metro için de uluslararası şirketlerle görüşmelere başlandığını aktaran Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: “2025’e kadar 8 milyon nüfus olmamız öngörülüyor. Endüstriyel tasarımı sağlayacak, yani yapay zekayı öğreten ve buna benzer gelişimlere yönelik kurslar açmamız gerekiyor. Bu konuda elbette sizlerle işbirliğine hazırız. Öncelikle bizim hep birlikte Ankara’nın 2050’sini planlamamız lazım.

YERLİ ÜRÜN KULLANMA ŞARTI

Esenboğa Havaalanı’ndan Çubuk’a kadar uzanan metro için görüşmelere başladık. Dünya Bankası kredisi mi olur? Japon Bankası mı yoksa Çin kredisi mi olur? Şimdi hepsiyle görüşüyoruz. Metro şartnamesine yerli ürün kullanma şartı getireceğiz. Mutlaka Ankara’da bir firmadan alım yapılması konusunda, yerlilik konusunda bir maddeyi şartnameye koyduracağım. Üretenlere destek olmaktan başka çaremiz yok.

Yavaş: Öncelik ekonomi


YER VE ELEMAN DESTEĞİ

Sektörün ihtiyacı olan ara eleman açığı konusunda bize gelen başvuruları size yönlendirerek ayrıca size destek olabiliriz. Sanayicilerimizin yer ve eleman ihtiyacı için yardımcı olacağıma kendi adıma söz veriyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş: Öncelik ekonomi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 17 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş: Öncelik ekonomi haberi güncellenecektir.

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