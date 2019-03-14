Yavaş: Köyleri zengin etmeye talibiz

Dün Kızılcahamam’da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen, esnafı ziyaret eden Yavaş, özetle şunları söyledi: “Ücretsiz su verilemediği için 2-3 kuruş gibi miktarla vereceğiz. Bütün köylere güneş enerjisi takacağız. Köyde yaşayanlar elektrik ve su parası vermesin istiyoruz. Hayvancılığı destekleyeceğiz. Yeter ki onlar üretsin, boşuna hayvan ithal etmeyelim. Büyükşehir Belediyesi yurt dışından ağaç getiriyor. Kızılcahamam’ın, Kazan’ın, Çamlıdere’nin ağacı bu bölgenin ağacı. Neden buradan almıyorsunuz? Bundan sonra sizleri sözleşmeli üreticilikle ve seracılıkla, fidan ve fide vererek, destekleyeceğiz. Üreteceksiniz, para kazanacaksınız. Ankara’nın ilçelerini köylerini zengin etmeye talibiz.

BERABER KARAR VERECEĞİZ

Ankara’nın bütçesi çok büyük. Belediye başkanının, personelinin ve yapılan bütün hizmetlerin parasını sizler ödüyorsunuz. O zaman iyi bir belediye başkanı, oturur ilçe belediye başkanıyla beraber bu ilçenin sorunları nedir diye, o devasa yatırımlara harcanan paraları, Kızılcahamam’a, Kazan’a, Çamlıdere’ye diğer ilçelere kullanır.

NEDEN İŞTEN ÇIKARAYIM?

İşten adam çıkarma mevzusu var. Neden çıkarayım? Kanalda çalışan hemşehrimi, otobüste direksiyon sallayan şoförü neden çıkarayım? Bizim çılgın projelere ayıracak vaktimiz de paramız da yok. Ankara’yı işsizlikten kurtaracak, istihdamı artıracak projelerle geliyoruz.”

ANKARALI DERDİNİ NASIL ANLATACAK

Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki’ye de eleştirilerde bulunan Yavaş, “Halkın içine çıkamıyorlar, salon toplantıları yapıyorlar. Onu da nasıl yapıyorlar? Önce köpekler arıyor, içeri girenler ayrıca aranıyor. Bir de şerit çekip, yanına yaklaştırmıyorlar. Ben de soruyorum. Sen şimdi böyle yaparsan, yarın belediye başkanı olursan Ankaralı hemşehrim yanına gelip derdini nasıl anlatacak?” ifadelerini kullandı.