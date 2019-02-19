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Ankara Haberleri: Yavaş: Geleneksel kışkırtmalar başladı

ANKARA HABERLERİ

Yavaş: Geleneksel kışkırtmalar başladı

Haluk KARAASLAN-Arda ERDOĞAN/DHA
19.02.2019 - 09:36Son Güncelleme :

Çankaya’da, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerindeki ODTÜ Kavşağı’nda duvara yazılan 'Yavaş Yavaş Devrim' ve 'Devrim Ankara'dan Başlayacak' yazıları, Temiz Siyaset Platformu üyeleri tarafından silindi.

Haluk KARAASLAN-Arda ERDOĞAN/DHA

Twitter'dan açıklama yapan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Ankara’da her seçimde yaşanan geleneksel kışkırtmalar başladı. Bizim ittifakımız önce hakla sonra halkla. Ankara bu yalanları yemez. Bu telaş çaresizliğin göstergesi. 1 Nisan’da Ankara’ya huzur ve bereket gelecek” dedi. Platform Genel Başkanı Mehmet Bayındır, 2014'teki yerel seçimlerde de aynı provokasyonları gördüklerini söyledi. CHP Çankaya İlçe Başkanı Fatih Yıldırım ise, "Mansur Yavaş'ı zorda bırakmak için, kim olduğu belli olmayan karanlık güçlerin bu provokasyonları yapacağını daha önceden haber almıştık. Çok dikkatli davranıyoruz. Bu tip provokasyonlara direkt müdahale etmiyoruz. Önce emniyete haber veriyoruz, sonra biz müdahale ediyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş: Geleneksel kışkırtmalar başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Şubat 2019 tarihinde saat 09 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş: Geleneksel kışkırtmalar başladı haberi güncellenecektir.

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