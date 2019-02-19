Yavaş: Geleneksel kışkırtmalar başladı

Twitter'dan açıklama yapan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Ankara’da her seçimde yaşanan geleneksel kışkırtmalar başladı. Bizim ittifakımız önce hakla sonra halkla. Ankara bu yalanları yemez. Bu telaş çaresizliğin göstergesi. 1 Nisan’da Ankara’ya huzur ve bereket gelecek” dedi. Platform Genel Başkanı Mehmet Bayındır, 2014'teki yerel seçimlerde de aynı provokasyonları gördüklerini söyledi. CHP Çankaya İlçe Başkanı Fatih Yıldırım ise, "Mansur Yavaş'ı zorda bırakmak için, kim olduğu belli olmayan karanlık güçlerin bu provokasyonları yapacağını daha önceden haber almıştık. Çok dikkatli davranıyoruz. Bu tip provokasyonlara direkt müdahale etmiyoruz. Önce emniyete haber veriyoruz, sonra biz müdahale ediyoruz” dedi.