Yavaş: Daha çok insan taşıyacak

Önceki akşam Yenimahalle’de Gümüşhaneliler Derneği üyeleriyle bir araya, sonra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte Ankara Kulübü Derneği’nce Ankara Konağı’nda düzenlenen toplantıya katılan Yavaş, özetle şunları söyledi:

MALİYETİ 1 MİLYAR 880 MİLYON DOLAR

“(Esenboğa Metro Projesi) Sayın Mehmet Özhaseki ile beraber duraklarımız aynıdır. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşım planına sunulan bir proje var, onun üzerinde çalışılıyor. Benimkinin bir tek farkı var, Siteler üzerinden havaalanına gitmesini istiyoruz. Daha çok insan taşıyacağına inanıyoruz. Onların projesinde havaalanına, ‘Kuyubaşı’ndan, Keçiören’den gidecek’ deniliyor. Metro projelerimizin toplamı 1 milyar 880 milyon dolar.

PARİS, MOSKOVA VE LONDRA İLE YARIŞMALI

Sözlerine, “Ankara Ankara Güzel Ankara” diyerek başlayan Kılıçdaroğlu ise “Ankara, Paris’le, Moskova’yla, Londra’yla yarışmalı. Ankara’yı inşallah eski konumuna getireceğiz. Görkemli bir Ankara gerçeği çıkacak ortaya. Beton ormanları değil, gerçek anlamda kent ormanlarının süslediği bir Ankara’yı inşa edeceğiz. Ülkücülere de sesleniyorum. Bu vatan hepimizin vatanıdır. Ülke, vatan, geleceğimiz, çocuklarımız, Cumhuriyetimiz için birlikte mücadele edeceğiz. Mansur Yavaş ile Ankara’yı farklı bir noktaya taşıyacağız” dedi.

MELİH GÖKÇEK İLE YAN YANA GELME İHTİMALİMİZ YOK

Yavaş, uluslarası bir yayın kuruluşuna verdiği röportajda “Melih Gökçek’i ziyaret eder misiniz?” sorusuna, “Şu saatten sonra yan yana gelme ihtimalimiz bile yok. Rakiplerimle televizyonlarda tartışıp, projelerimi anlatmak isterdim. Ben belediye başkanının siyaset yapmasına karşıyım” yanıtını verdi. Özhaseki’nin, “Arkamızda ağamız var” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, “Cumhurbaşkanlığı gibi saygın bir makama ‘ağa’ demek, Cumhurbaşkanlığıyla bağdaşmayan anlamlar da çıkabilir. Sayın Özhaseki, ‘Bakın Cumhurbaşkanı Ankaralıların iradesini hiçe sayacak’ mı demek istiyor? Yani Ankara için güzel bir proje olacak da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan buna hayır mı diyecek? Bu konuşmalar, kendine ait hiçbir projesi olmayan, sırtını devlete dayayan, karşı tarafı küçümseyen insanların iddiasıdır” cevabını verdi.