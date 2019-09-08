Yavaş: Bütçede tasarruf var

Yaptıkları bütün projeleri meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bizzat orada yaşayan halkla görüşme suretiyle hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi: “Biz ‘hesap vermeye talip oluyoruz´ demiştik. İşte yaptığımız bütün harcamaları ve masrafları gösterir şekilde ‘100 Gün Raporu´ olarak çıkarttık. Gördük ki, yaptığımız tasarrufların sonucu bütçenin 100 gün içerisinde 136 milyon lira fazla verdiğini görmüş olduk. Belediyenin bütçesi 8.5 milyar, gideri de 8.5 milyar olarak hesap edilmiş. Belediye 8.5 milyar harcayacak ama gelir hanesine baktığımız zaman 2.9 milyarının belediyenin gayrimenkullerini satmak suretiyle bütçeyi denkleştireceği ortaya çıktı. Sat, sat nereye kadar satacağız? 5 sene sonra belediyenin satacak malı da kalmayacak. Böyle bütçe anlayışı olur mu, bu nedenle tasarruf var. Harcadığımız bütün parayı kendi kazancımızdan ve harcayacağımız paradan daha değerli tutmak suretiyle inşallah, sizlere sorarak ‘çılgın proje´ yapmadan hareket ederek harcama yapacağız.” Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de “Projemiz, Sakarya Caddesi ile sınırlı değildir. Selanik ve Tuna Caddesi ile birlikte Yüksel, Karanfil ve Konur Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başlayacağız. Sakarya Caddesi gibi oraları da yaya kullanıma rahat bir şekilde getireceğiz” dedi.