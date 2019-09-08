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Ankara Haberleri: Yavaş: Bütçede tasarruf var

ANKARA HABERLERİ

Yavaş: Bütçede tasarruf var

Gizem KARADAĞ/DHA
08.09.2019 - 17:12Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen Kızılay Bölgesi Yenileme Çalışmaları kapsamında yenilenen Sakarya Kent Meydanı, Onur Akın konseriyle açıldı.

Gizem KARADAĞ/DHA

Yaptıkları bütün projeleri meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile bizzat orada yaşayan halkla görüşme suretiyle hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi: “Biz ‘hesap vermeye talip oluyoruz´ demiştik. İşte yaptığımız bütün harcamaları ve masrafları gösterir şekilde ‘100 Gün Raporu´ olarak çıkarttık. Gördük ki, yaptığımız tasarrufların sonucu bütçenin 100 gün içerisinde 136 milyon lira fazla verdiğini görmüş olduk. Belediyenin bütçesi 8.5 milyar, gideri de 8.5 milyar olarak hesap edilmiş. Belediye 8.5 milyar harcayacak ama gelir hanesine baktığımız zaman 2.9 milyarının belediyenin gayrimenkullerini satmak suretiyle bütçeyi denkleştireceği ortaya çıktı. Sat, sat nereye kadar satacağız? 5 sene sonra belediyenin satacak malı da kalmayacak. Böyle bütçe anlayışı olur mu, bu nedenle tasarruf var. Harcadığımız bütün parayı kendi kazancımızdan ve harcayacağımız paradan daha değerli tutmak suretiyle inşallah, sizlere sorarak ‘çılgın proje´ yapmadan hareket ederek harcama yapacağız.” Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de “Projemiz, Sakarya Caddesi ile sınırlı değildir. Selanik ve Tuna Caddesi ile birlikte Yüksel, Karanfil ve Konur Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başlayacağız. Sakarya Caddesi gibi oraları da yaya kullanıma rahat bir şekilde getireceğiz” dedi. 

Yavaş: Bütçede tasarruf var

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş: Bütçede tasarruf var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Eylül 2019 tarihinde saat 17 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş: Bütçede tasarruf var haberi güncellenecektir.

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