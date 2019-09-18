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Ankara Haberleri: Yavaş: Atatürk’ün vasiyetine uygun kullanılacak

ANKARA HABERLERİ

Yavaş: Atatürk’ün vasiyetine uygun kullanılacak

AA
18.09.2019 - 16:28Son Güncelleme :

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü’nce, Etimesgut’taki bazı taşınmazların tarımsal üretim alanı olarak kiralanması ihalesini Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metropol İmar A.Ş kazandı.

AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AOÇ'ye ait iki parsel arazinin kiralanma ihalesinin, belediye iştiraki Metropol İmar A.Ş tarafından kazanıldığını duyurdu. Yavaş, “Bu arazilerin Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde kullanılacağına dair vatandaşlarımıza söz veriyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Bahçekapı Mahallesi'ndeki 118 bin 848 metrekarelik ve 181 bin 644 metrekarelik taşınmazın tarımsal üretim alanı olarak kiralanması için 17 Eylül'de açık artırma usulüyle ihale yapılmıştı. Kiralama süresinin, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl olacağı Resmi Gazete'de duyurulmuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş: Atatürk’ün vasiyetine uygun kullanılacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Eylül 2019 tarihinde saat 16 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş: Atatürk’ün vasiyetine uygun kullanılacak haberi güncellenecektir.

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