Yavaş: Asfalt payı alınmayacak depozito geri ödenecek

Önceki akşam katıldığı bir televizyon programında projelerini anlatan Yavaş, özetle şunları söyledi:

“Şimdiye kadar pek üzerine düşülmemiş bir konu var, asfalt katılım payları. Belediye ‘asfalt katılım payı’ diyerek, tapulara haciz göndermiş. Seçildiğim gün belediye meclis kararıyla önce hacizlerin hepsini kaldırıyorum ve daha sonra da meclis kararıyla bu paraların hiçbirini almayacağım. Çünkü bu paralar sizden haksız olarak tahsil edilmek istendi. Ödeyenlerin, imkânı olanları da belediyeden mahsup edeceğim.

GEREKİRSE DAVACI OLACAĞIZ

Bir de doğalgaz sayaç depozitoları var. Bunların nereye gittiği belli değil. Başkentgaz özelleşti ama sayaçları değiştirmeye zorlayıp yeniden depozito istiyorlar. Bakacağız. Eğer bu paralar belediyede kaldıysa ödeyeceğiz. Bir yer özelleşirken, alacakları ve borçlarıyla özelleşir. Dolayısıyla depozitonuzun zaten orada olması lazım. Değilse, gerekirse sizler adına davacı olup bu problemi de sizin lehinize çözeceğim. Bu da müjdem olsun.

EYT’LERİN PRİMLERİNİ YATIRACAĞIZ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) sorununun köklü çözümü için yasal düzenleme gerektiğini belirtiyorum. Sadece üzerimize düşeni yapacağız. İnceledik, emekli oluncaya kadar sağlık yardımından faydalanmaları için Genel Sağlık Sigortası primlerini biz yatıracağız. Kişi başı 75 lira. Biz bunu ödersek ailece sağlık yardımından yararlanacaklar.”

GÖKÇEK’İN DE OYUNA TALİBİM

‘HDP ile gizli ittifak yaptığı’ ve ‘PKK’lıları işe alacağı’ iddialarına da yanıt veren Yavaş, “Bizim bulunduğumuz yerde ne PKK olur ne de FETÖ. Ben herkesin oyuna talibim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da, Gökçek’in de oyuna talibim. Rakibim (Mehmet Özhaseki) hakkında suç duyurusunda bulundum. Rakibim bizim Kandil’den emir aldığımızı, PKK’lıları işe sokacağımızı söylüyor. Mansur Yavaş’ın geçmişine bakarsanız PKK’nın, belediyenin etrafında gezmesi mümkün mü” ifadelerini kullandı. ‘Devrim’ yazılarını yazanı tespit ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını da belirten Yavaş, şöyle devam etti:

“Bir de Twitter üzerinden bir çalışma yapıyorlar. ANFA logosu var. ‘HDP, Ankara’da Mansur Yavaş’ı destekleyecek mi?’ diye bir başlık açmışlar. ‘Evet diyoruz ve oy kullanıyoruz. Alt ekiplere iletelim lütfen’ diye mesaj dolaşıyor. ‘Twitter’da Mansur Yavaş aleyhine, Özhaseki lehine paylaşımlar yapın’ diye.”

ÖZHASEKİ’DE LOGO YOK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Ankara’da zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP ve HDP’nin logosu yok” sözlerine de yanıt veren Yavaş, CHP logolu seçim araçları ve afişlerini örnek göstererek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı yanlış bilgilendiriyorlar. Özhaseki’nin pankartında logo falan yok. Milliyetçi Hareket Partili’ler, AK Parti’nin ampul logosunu görür de oy vermez diye mi korkuyorlar. Benimkilerin kiminde var kiminde yok” diye konuştu.

Dün Siteler’de Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası üyeleriyle bir araya gelen ve esnafı ziyaret eden Yavaş, “Su parasında, iş yerlerinin tarifesini düşüreceğiz dedi. Yavaş, ‘Ulus’, ‘Bilişim Kenti’, ‘Atapark’, ‘Bilim Spor Kültür Parkı’ ve ‘Kızılay’ projelerini de animasyon görüntüleriyle anlattı.