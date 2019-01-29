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Ankara Haberleri: Yavaş: 10 puan önde olduğumu söylüyorlar

ANKARA HABERLERİ

Yavaş: 10 puan önde olduğumu söylüyorlar

Hürriyet Haber
29.01.2019 - 09:39Son Güncelleme :

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, bir televizyon programında yaptığı açıklama sonrası ‘taksicilerin Kızılay’a sokulmayacağı’ yönündeki iddialara yanıt verdi.

Hürriyet Haber

Yavaş, “Benim o açıklamamda taksi ile kastettiğim şey özel araç. Zaten toplasanız Ankara’da 7 bin 701 taksi var. Yani söylentilerde olduğu gibi 50-100 bin taksi yok. Nasıl yapabilirim böyle bir şey? Biz, ticari taksilerin Kızılay ve Ulus’a girmemesini değil, tam aksine yayalaştırma projeleri ile o bölgelere sadece taksiler ve toplu taşıma araçlarının girmesini sağlayacağız. Böyle olunca taksiler daha çok kazanmaz mı? Zaten tüm kararlar şoför esnafı ile konuşularak alınacak” diye konuştu. Yapılan anketlerde 10 puan önde olduğunun söylendiğini belirten Yavaş önceki gün katıldığı bir televizyon programında özetle şunları kaydetti: 

KİMSENİN SİYASETİYLE UĞRAŞMADIM

“Benim gönlümden geçen herkesin oyunu almak. Suyu, kaldırımı, toplu ulaşımı, belediyenin verdiği bütün hizmetleri herkes kullanıyor. Durum böyle olunca sizin parti veya kişi ayırmanın hiçbir önemi kalmıyor. Beypazarı’nda iki dönem belediye başkanlığı yaptım ve kimsenin siyasetiyle uğraşmadım, uğraşmanıza da gerek yok. Ben seçildikten sonra kimsenin partisini görmeyeceğim. Ben ılımlı kesimin temsilcisi olarak görüyorum kendimi. Yapılan anketlere göre 10 puan önde olduğumu söylüyorlar. İnşallah bu daha da artacak. Ben bunu sokakta da görüyorum.

TESİSATI DEĞİŞTİRENE İNDİRİMLİ SU

İlk önce şehrin havası temiz olacak, musluktan su içilebilecek, konforlu bir ulaşım verilecek. Önceliğimiz bunlarda. Gerede projesinden gelecek suyu ilk etapta içemeyeceğiz çünkü evlerdeki hatlar eski. 40-50 yıllık evlerdeki su tesisatlarının hepsi çürüdü. Gerede suyunu vermeye başladıktan sonra tesisatını değiştiren binalara destek olmak amacıyla indirim uygulayacağız. Öğrenci evlerine indirimli su vereceğiz. Şeffaf olacağız. Biz topluma hesap vermeye talibiz.” Yavaş, eski başkan Melih Gökçek’in kendisiyle ilgili açıklamaları için “Derdi eskiyle gündeme gelmek. Benim onu gündeme getirecek bir durumum yok. Benim rakibim Özhaseki’dir” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş: 10 puan önde olduğumu söylüyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ocak 2019 tarihinde saat 09 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş: 10 puan önde olduğumu söylüyorlar haberi güncellenecektir.

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