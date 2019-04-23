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Ankara Haberleri: Yaşlı amcaya büyük ayıp

ANKARA HABERLERİ

Yaşlı amcaya büyük ayıp

Sedat CENİKLİ
23.04.2019 - 14:00Son Güncelleme :

Başkent’te özel halk otobüs (ÖHO) şoförü, 65 yaş üstü bir vatandaşı ücretsiz binme hakkı olmasına rağmen otobüse almadı. ÖHO şoförü araca binmek isteyen vatandaşı iterek yaralanmasına neden oldu.

Sedat CENİKLİ

 

Olay, önceki gün Çankaya’da İran Caddesinde Kuğulupark karşısındaki otobüs durağında meydana geldi. Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan bir özel halk otobüsü (ÖHO) şoförü durakta, 65 yaş üstü yolcu Hasan Ünalan’ın ücretsiz binmesine izin vermedi ve otobüsün kapısını kapattı. Ünalan, ‘Açar mısın kapıyı’ diyerek otobüs şoförüne seslendi. Ünalan ile tartışmaya başlayan otobüs şoförü, kapıyı açarak basamağa çıkan Ünalan’ı yakasından tutarak geriye doğru iteledi. Yere düşen yaşlı vatandaş kafasını sert zemine çarparak yaralanırken, olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Trafik kontrollü bir şekilde ilerlerken çevrede bulunan vatandaşlar ise otobüs şoförüne tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis çevredeki vatandaşları zor sakinleştirdi. Polis otobüsüyle birlikte şoförü olay yerinden uzaklaştırırken, vatandaşlar şoförün göz altına alınmamasına tepki gösterdi.

BUNU HER ZAMAN YAPIYORLAR

Olayın görgü tanıklarından bir kadın tepkisini, “Vatandaş halk otobüsüne binmek istiyor. Şoför, adamı almıyor çünkü 65 yaş üstü diye almak istemiyorlar. Bu amca, bizim babamız da olabilirdi. Halk otobüsleri bunu her zaman yapıyor. Almak istemiyorlar, insanlık bitti mi” sözleriyle dile getirdi.

MAKAMINA DAVET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla otobüsün parka çektirildiğini ve şoför hakkında en ağır cezanın verilmesi istemiyle gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Başkanımız Mansur Yavaş, olayda yaralanan Hasan Ünalan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve duymuş olduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağını ve Çarşamba günü (bugün) toplanacak EGO Disiplin Kurulu’nda görüşüleceğini ifade eden Başkan Yavaş, Ünalan’ı makamına davet etmiştir” denildi.

ŞOFÖR İŞTEN MEN EDİLDİ ARAÇ SEFERDEN ALINDI

Olayla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da şu açıklamayı yaptı: “Camia olarak bu tür olaylar, bizi çok üzen olaylar. Hoş karşılayacağımız ya da mazeret üreteceğimiz olaylar değil. Derhal gereğini yaptık, şoförü işten men ettik. EGO tarafından araç da servisten alınıyor, kaç gün olacağını EGO Ceza Komisyonu belirliyor. Bizim 12 kalem ücretsiz taşıdığımız yolcumuz var. Devlet, sadece bin 230 lira aylık ödeme yapıyor, çok ağır bir yük esnafa. Hiçbir özel sektörde ücretsiz hizmet yok ama işin doğası gereği bizde var. Biraz fazla biniş olduğu zaman, personel etkileniyor, etkilenmemek gerekiyor tabi. Personelin sabırlı olması gerekiyor. Herkes misafirimiz, herkesin başımızın üzerinde yeri var.”

Yaşlı amcaya büyük ayıp

ANKARAKART İÇİN BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİZ

Soydaş, “Ankarakart’a ne zaman geçeceksiniz” sorusuna ise, “Yeni belediye başkanımızla oturup, konuşacağız bunları. Ankarakartlı olan araçlar da (ÖTA) başladı Sincan’a, diğer hatlara. Zaten bütün hatlarımızda belediye otobüslerimiz de (EGO) var. Takdir belediye başkanımızın. Konuşalım bakalım, ne derlerse ona göre hareket edeceğiz. Görüşmeden sonra netleştireceğiz. Ne yönde bir karar çıkarsa, onu uygulayacağız” diye yanıt verdi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaşlı amcaya büyük ayıp hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Nisan 2019 tarihinde saat 14 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaşlı amcaya büyük ayıp haberi güncellenecektir.

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