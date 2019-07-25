Ankara'da yaşayan Leyla ve Kemal çiftinin tek çocukları Muhammed Taha, doğuştan çökük göğüs rahatsızlığıyla dünyaya geldi. ‘Kunduracı göğsü’ olarak da bilinen rahatsızlığı nedeniyle çabuk yorulma, kusma gibi sağlık sorunları yaşayan Muhammed Taha, geçirdiği operasyon sonrasında vücudundaki şekil bozukluğundan kurtularak sağlığına kavuştu. Taha'nın büyüme sürecinde göğsündeki çukurluğun da ilerlediğini ifade eden anne Leyla Seyman, "Hem görüntüsüne çok üzülüyordum hem de sürekli hastalanıyordu. Okulda çabuk yoruluyor, arkadaşlarıyla birlikte koşamıyordu” dedi. Bugüne kadar çok hastane dolaştıklarını ve ameliyat için yüksek ücretler talep edildiğini belirten Seyman, şunları söyledi:“Çökme, zamanla kalbine de baskı yaptı. Yemeği biraz fazla kaçırdığı zaman kusuyordu. Ameliyat sonrasında hızlı bir iyileşme süreci yaşadık. Çok şükür şu an iyi. Kusması da şu aralar geçti. Özlediği şeyleri yemeye başladı, kilo aldı. Bazen doymuyor, geceleri de yemek istiyor."



ÇÖKÜKLÜK ARTABİLİRDİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Göktürk Fındık, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: "Hastamızın neredeyse yumruğu göğsünün içerisine girecek kadar çöküklük vardı. Özel aletlerle yapılan bu operasyonda, göğüs kafesini yukarıya doğru düzelttik. Ameliyat olmasaydı, ilerleyen yaşlarda çöküklük artabilirdi. Çöküklük artarsa kalbe yönelik semptomlar daha fazla olacaktı. Belki solunumsal sıkıntısı olacaktı. Taha bundan sonra yaşıtları gibi bir hayat sürebilecek. Kunduracı göğsü genellikle doğuştan oluyor ve yaklaşık 30 binde bir doğumda görülüyor.”