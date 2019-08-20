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Ankara Haberleri: Yaşından çok ameliyat oldu

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Yaşından çok ameliyat oldu

Cansu TİMUR
20.08.2019 - 16:05Son Güncelleme :

Doğuştan ‘kısa bağırsak sendromu’, ‘böbrek yetmezliği’ ve ‘kalp damar tıkanıklığı’ hastalıklarıyla dünyaya gelen 2.5 yaşındaki Muhammet Yusuf, yedi ameliyat geçirdi. Minik Muhammet’in hayata tutunabilmesi için ise bir ameliyat daha olması gerekiyor.

Cansu TİMUR

Düzce’de 2.5 yıl önce dünyaya gelen bebek Muhammet Yusuf, doğumundan itibaren ‘kısa bağırsak sendromu’, ‘böbrek yetmezliği’ ve ‘kalp damar tıkanıklığı’ hastalıklarıyla mücadele ediyor. Yedi kez ameliyat geçiren Muhammet’in hayata tutunabilmesi için ‘yapay bağırsak nakli’ olması gerekiyor. Tedavi için ilk olarak Düzce’den Eskişehir’e götürülen Muhammet, yedi ay önce Ankara’ya sevk edildi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı (Pediatri) Bölümü’nde yaşam savaşı vermeye devam eden Muhammet’in bağırsaklarının yüzde 80’i dışarı alınarak torbalara konuldu.

Yaşından çok ameliyat oldu


SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUZ

Bebeklerinin tedavisi için Ankara’ya yerleşen Şeyma-Fikri Demirci çifti şunları söyledi: “Türkiye’de ‘yapay bağırsak nakli’nin yok, bu nakil Almanya’da yapılabiliyor. Hastalığı atlatan kimseyi şimdiye kadar duymadık. Kimi doktorlar ‘10 sene bekleyecek ve tedaviye devam edeceksiniz’ diyor ama Muhammet’in kullandığı ilaçlar ağır ve böbreklerine zarar veriyor, o kadar yıl tedaviyi kaldırmayabilir. Evladımız için elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bu koşullarda işe gidemiyoruz ve elimizden gelen bu kadar. Bunun için sesimizin duyulmasını istiyoruz.”

GELİŞİMİ ÇOK YAVAŞ

Hacettepe Hastanesi doktorlarının, Muhammet için ellerinden geleni yaptığını aktaran aile, “Yeni doğan çocuk bile Muhammet’ten pek çok açıdan güçlü durumda. 2.5 yaşında olmasına rağmen beş kilo. Gelişimi çok yavaş, iyileşmesi çok uzun sürüyor. Muhammet doğduğundan beri hastanelerdeyiz” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaşından çok ameliyat oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaşından çok ameliyat oldu haberi güncellenecektir.

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