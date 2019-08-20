Yaşından çok ameliyat oldu

Düzce’de 2.5 yıl önce dünyaya gelen bebek Muhammet Yusuf, doğumundan itibaren ‘kısa bağırsak sendromu’, ‘böbrek yetmezliği’ ve ‘kalp damar tıkanıklığı’ hastalıklarıyla mücadele ediyor. Yedi kez ameliyat geçiren Muhammet’in hayata tutunabilmesi için ‘yapay bağırsak nakli’ olması gerekiyor. Tedavi için ilk olarak Düzce’den Eskişehir’e götürülen Muhammet, yedi ay önce Ankara’ya sevk edildi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı (Pediatri) Bölümü’nde yaşam savaşı vermeye devam eden Muhammet’in bağırsaklarının yüzde 80’i dışarı alınarak torbalara konuldu.



SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUZ

Bebeklerinin tedavisi için Ankara’ya yerleşen Şeyma-Fikri Demirci çifti şunları söyledi: “Türkiye’de ‘yapay bağırsak nakli’nin yok, bu nakil Almanya’da yapılabiliyor. Hastalığı atlatan kimseyi şimdiye kadar duymadık. Kimi doktorlar ‘10 sene bekleyecek ve tedaviye devam edeceksiniz’ diyor ama Muhammet’in kullandığı ilaçlar ağır ve böbreklerine zarar veriyor, o kadar yıl tedaviyi kaldırmayabilir. Evladımız için elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bu koşullarda işe gidemiyoruz ve elimizden gelen bu kadar. Bunun için sesimizin duyulmasını istiyoruz.”

GELİŞİMİ ÇOK YAVAŞ

Hacettepe Hastanesi doktorlarının, Muhammet için ellerinden geleni yaptığını aktaran aile, “Yeni doğan çocuk bile Muhammet’ten pek çok açıdan güçlü durumda. 2.5 yaşında olmasına rağmen beş kilo. Gelişimi çok yavaş, iyileşmesi çok uzun sürüyor. Muhammet doğduğundan beri hastanelerdeyiz” diye konuştu.