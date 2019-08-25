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Ankara Haberleri: Yasemin’den moral videoları

ANKARA HABERLERİ

Yasemin’den moral videoları

Arda ERDOĞAN/DHA
25.08.2019 - 16:04Son Güncelleme :

Ankara'da 8 ay lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Yasemin Bulak, tedavi sürecine ilişkin çektiği videoları Youtube kanalında yayınlayarak, aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara moral verdi.

Arda ERDOĞAN/DHA

Diyarbakır'da oturan Şahin-Sibel Bulak çiftinin iki çocuğundan Yasemin Bulak'a, 8 ay önce ailesinin götürdüğü hastanede lösemi tanısı konuldu. Bulak, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bulak, hastanede 8 ay süren tedavisinden sonra taburcu edildi. Diyarbakır'a dönen ve kontrolleri devam eden Yasemin Bulak, hastalığı ve tedavisine ilişkin çektiği videoları Youtube kanalında paylaştı. İlk videosunu 22 Ağustos'ta yükleyen Yasemin, kısa sürede büyük ilgi topladı. 52 bin aboneye ulaşan Yasemin´in ilk videosu 226 bin kişi tarafından izlendi.

SAÇIM DA UZAYACAK

Yasemin, takipçileriyle paylaştığı videolarda, "Hastanede çok zor günler geçirdim, ağladığım da, üzüldüğüm de, sevindiğim de oldu. 15 gün ateşim çıkmıştı, tedavi yarıda kaldı. Allah böyle çocuklara şifa versin diyorum. 5 yıl hastalığım tekrarlamazsa bu hastalığı yenmiş olacağım" dedi. Yasemin, başka bir videoda ise "Ben lösemiyim arkadaşlar. 8 ay hastanede yattım ve iyileştim, çok zor günler geçirdim. Saçım da yavaş yavaş uzayacak" diye seslenerek, kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden akranlarına moral verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yasemin’den moral videoları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yasemin’den moral videoları haberi güncellenecektir.

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