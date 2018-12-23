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Ankara Haberleri: Yaşayan efsane 81 yıldır koşuyor

ANKARA HABERLERİ

Yaşayan efsane 81 yıldır koşuyor

Hürriyet Haber
23.12.2018 - 14:36Son Güncelleme :

Erdoğan Dulda... Türk sporunun yaşayan efsanelerinden.

Hürriyet Haber

91 yıllık ömrüne sayısız ödül sığdıran, Tükiye’nin lisanslı en yaşlı atleti, daha önce 45 kez koştuğu 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’na tekrar katılabilmek için hazırlıklarını sürdürürken, “Her şeyin başı spor. Atatürk sayesinde 81 yıldır dünyanın her yerinde koşuyorum. Bu hayatı ona borçluyum” diyor...

Türkiyenin lisanslı en yaşlı atletiTürkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaşayan efsane 81 yıldır koşuyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Aralık 2018 tarihinde saat 14 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaşayan efsane 81 yıldır koşuyor haberi güncellenecektir.

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