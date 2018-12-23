Yaşayan efsane 81 yıldır koşuyor

91 yıllık ömrüne sayısız ödül sığdıran, Tükiye’nin lisanslı en yaşlı atleti, daha önce 45 kez koştuğu 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’na tekrar katılabilmek için hazırlıklarını sürdürürken, “Her şeyin başı spor. Atatürk sayesinde 81 yıldır dünyanın her yerinde koşuyorum. Bu hayatı ona borçluyum” diyor...