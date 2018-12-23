91 yıllık ömrüne sayısız ödül sığdıran, Tükiye’nin lisanslı en yaşlı atleti, daha önce 45 kez koştuğu 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu’na tekrar katılabilmek için hazırlıklarını sürdürürken, “Her şeyin başı spor. Atatürk sayesinde 81 yıldır dünyanın her yerinde koşuyorum. Bu hayatı ona borçluyum” diyor...
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaşayan efsane 81 yıldır koşuyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Aralık 2018 tarihinde saat 14 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaşayan efsane 81 yıldır koşuyor haberi güncellenecektir.