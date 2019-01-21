Yaşar: Belediyecilik kentini bilme işidir

Yenimahalle’de göreve başladıktan sonra kimseyi ayırt etmeden herkese eşit hizmet götürmeye çalıştığını belirten Fethi Yaşar ise şöyle konuştu: “Ben Yenimahalle’de büyüdüm. Nereye gitsem, hangi sokağa girsem, ‘Fethi Abi, Fethi Amca, Fethi Dede’ diye karşılayan insanları görürüm. Ben sizlerin içinden geldim. Buraların eski hallerini iyi bilirim. 2009 yılındaki Şentepe ile şimdikinin arasındaki farkları benden iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla sizlere ne söz verdiysem tutmuş olmanın rahatlığı ile karşınıza çıkıyorum. Belediyecilik, kenti bilme işidir. Bundan dolayı kentin tüm ihtiyaçlarını bilerek çalışmalarımızı yürüttük ve şu anda Türkiye’de parmakla gösterilen belediye haline geldik.”