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Ankara Haberleri: Yaşar: Belediyecilik kentini bilme işidir

ANKARA HABERLERİ

Yaşar: Belediyecilik kentini bilme işidir

Hürriyet Haber
21.01.2019 - 17:27Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe’de Çamlıdere Osmansin Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ve Şentepelilerle bir araya geldi. Dernek Başkanı Durmuş Atasoy, “Başkanımıza bugüne kadar verdiği sözleri tuttuğu için teşekkür ederiz. Bizleri hiçbir zaman geri çevirmemiştir” dedi.

Hürriyet Haber

Yenimahalle’de göreve başladıktan sonra kimseyi ayırt etmeden herkese eşit hizmet götürmeye çalıştığını belirten Fethi Yaşar ise şöyle konuştu: “Ben Yenimahalle’de büyüdüm. Nereye gitsem, hangi sokağa girsem, ‘Fethi Abi, Fethi Amca, Fethi Dede’ diye karşılayan insanları görürüm. Ben sizlerin içinden geldim. Buraların eski hallerini iyi bilirim. 2009 yılındaki Şentepe ile şimdikinin arasındaki farkları benden iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla sizlere ne söz verdiysem tutmuş olmanın rahatlığı ile karşınıza çıkıyorum. Belediyecilik, kenti bilme işidir. Bundan dolayı kentin tüm ihtiyaçlarını bilerek çalışmalarımızı yürüttük ve şu anda Türkiye’de parmakla gösterilen belediye haline geldik.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaşar: Belediyecilik kentini bilme işidir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ocak 2019 tarihinde saat 17 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaşar: Belediyecilik kentini bilme işidir haberi güncellenecektir.

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