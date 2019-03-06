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Ankara Haberleri: Yaşar: 10 yılda birçok yenilik yaptık

ANKARA HABERLERİ

Yaşar: 10 yılda birçok yenilik yaptık

Hürriyet Haber
06.03.2019 - 09:29Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Karşıyaka Bölgesi’nde halka bir araya geldi, Karşıyaka Seçim Bürosu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Hürriyet Haber

Yenimahalle’de 10 yılda birçok yenilik yaptıklarını ifade eden Yaşar, “Göreve geldiğimde Yenimahalle’de bir şeyleri değiştirmem gerektiğine olan inancımla çalışmalara başladım. 10 yılda birçok projeyi Yenimahalle’ye kazandırdık. Kadınlar, çocuklar, gençler için birçok proje yaptık. Yenimahalleli bilinci oluşturmaya çalıştık. Kimseyi ötekileştirmedik. Camii de yaptım cemevi de yaptım. Bunların sonucunda da şu anda Yenimahalle Ankara’da en çok göç alan ilçelerden birisi konumuna geldi. Altındağ’dan, Mamak’tan, Keçiören’den insanlar Yenimahalle’ye yaşamak için geliyorlar” dedi. İnşaatı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri’nin bölgeye değer katacağını aktaran Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak tarihin en yüksek bütçeli projesini bu bölgeye kazandırdık. Bu projede kadınlar, çocuklar, gençler için birçok donatı bulunacak. İçinde kreş, engelli kreşi, YENİMEK, hamam, düğün salonu bulunacak. Bölgenin ihtiyacı olan her şey burada olacak” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaşar: 10 yılda birçok yenilik yaptık hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Mart 2019 tarihinde saat 09 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaşar: 10 yılda birçok yenilik yaptık haberi güncellenecektir.

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