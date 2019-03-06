Yaşar: 10 yılda birçok yenilik yaptık

Yenimahalle’de 10 yılda birçok yenilik yaptıklarını ifade eden Yaşar, “Göreve geldiğimde Yenimahalle’de bir şeyleri değiştirmem gerektiğine olan inancımla çalışmalara başladım. 10 yılda birçok projeyi Yenimahalle’ye kazandırdık. Kadınlar, çocuklar, gençler için birçok proje yaptık. Yenimahalleli bilinci oluşturmaya çalıştık. Kimseyi ötekileştirmedik. Camii de yaptım cemevi de yaptım. Bunların sonucunda da şu anda Yenimahalle Ankara’da en çok göç alan ilçelerden birisi konumuna geldi. Altındağ’dan, Mamak’tan, Keçiören’den insanlar Yenimahalle’ye yaşamak için geliyorlar” dedi. İnşaatı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri’nin bölgeye değer katacağını aktaran Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak tarihin en yüksek bütçeli projesini bu bölgeye kazandırdık. Bu projede kadınlar, çocuklar, gençler için birçok donatı bulunacak. İçinde kreş, engelli kreşi, YENİMEK, hamam, düğün salonu bulunacak. Bölgenin ihtiyacı olan her şey burada olacak” diye konuştu.