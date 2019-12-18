Yaşanabilir değil tercih edilebilir şehir

Kadriye Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleşen panelde Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Savaş Zafer Şahin moderatörlüğündeki panelde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hakan Tarhan ve Miror Stratejik İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Hayret Sümer, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Murat Ilıkan paneldeki konuşmasında, “Marka kent olabilmek için; yaşanabilir şehir algısından, yaşanmak için tercih edilen şehre dönüşmemiz gerekir” dedi. Gençlerden gelen bir soru üzerine siyasetin girişimcilikteki rolüne değinen Ilıkan, “Girişimcilikten vazgeçmemek gerekiyor. İnşallah bundan sonraki süreçlerde işin siyaset kısmı olarak biz bu işlere paydaş olmaya talibiz. Algıyı yükseltmenin ilk yolu, ilgiyi yükseltmektir. Türkiye şartlarında sahiplenme mekanizması siyasettir. Siyasetin burada girişimlere yön vermesi gerek. Yeni nesil siyasetçilerin de aramızda olması lazım” diye konuştu.

YENİ DÖNEMİN KODU İLETİŞİM

Deniz Gürel, konuşmasında bir şehrin marka kente dönüşmesinde medyanın rolüne değindi. Gürel, kariyer planlaması hakkında bir öğrencinin kendisine yönelttiği soruya, “Önümüzdeki dönemin kodu iletişim. Benim öngörüm; doğru iletişim üzerine bütün dünyanın şekilleneceği bir dönem yaşayacağız. Dünya bir dönüşüm yaşıyor. Sosyal medya hayatı sizi yanıltmasın. Bugün yazılı ve görsel medyada eleştirdiğimiz şeylerin on bin katı sosyal medya da zihinlerimize giriyor” diye cevap verdi.

MARKA KENT FARKINDALIĞI ARTTI

Hayret Sümer, kentle ilgili kendisine yöneltilen soruya, “Son yıllarda özellikle marka kent kavramına olan farkındalığın arttığı bir gerçek, ancak bu kavramın da içinin doldurulması gerekiyor. Yani markalaşma kapsamında bir kentte belirlenecek stratejinin başarılı olması için bazı ön koşullar var ; kentin vizyon tanımının yapılması, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler arasında işbirliği kent halkının desteği, konunun uzmanlarıyla birlikte kentte bir tanıtım ofisinin kurulması ve elbette gerekli finansmanın sağlanması gibi” sözleriyle yanıtladı.

ÇALIŞACAK FIRSATLAR BULUN

Hakan Tarhan ise yine kariyer planlamasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine, “Öğrenciyken çalışmayan çalışırken öğrenci olur. Öğrencilik sadece ders değil, ders bir şekilde yürür. Mutlaka bir yandan çalışacak fırsatlar bulun. Üniversite topluluklarında öğrendiğim bilgileri, iş hayatında öğrenmedim. Mutlaka inisiyatif alıp kendinizle ilgili bir şeyler yapmaya çalışın. Farklı disiplinlerdeki arkadaşlarınızla bir araya gelerek girişimciliği deneyin, Ankara girişimcilik için pek çok fırsatlar sunan bir şehir” dedi.

Paneldeki konuşmacılar gençlerden ve akademisyenlerden gelen soruları alanları doğrultusunda cevapladı.