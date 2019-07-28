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Ankara Haberleri: Yaşam değil tehlike merkezi

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Yaşam değil tehlike merkezi

Murat YILMAZ
28.07.2019 - 14:29Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi’nin Esertepe Aile Yaşam Merkezi için hazırladığı raporda, merkezdeki yangın sisteminin 4 yıldır çalışmadığı, sağlık odası için gereken sağlık personelinin de 2015 yılından beri görevlendirilmediği belirtildi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Esertepe Aile Yaşam Merkezi için hazırladığı tespit ve aksaklıklar raporu, merkezdeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Merkezdeki yangın sisteminin 4 yıldır çalışmadığı, sağlık odası oluşturulmasına rağmen 2015 yılından bu yana sağlık personeli görevlendirilmediği ortaya çıktı. Raporda merkezle ilgili bazı tespitler şöyle:

Yaşam değil tehlike merkezi

YANGIN SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR

“Aile Yaşam Merkezi binasında yangın sistemi 2015 yılından beri çalışmıyor. Yangın söndürme sisteminin bağlantıları bina yapıldığından beri faal hale getirilmemiş. Elektrik aksamında meydana gelen problemlerden dolayı bina içinde aydınlatmaların birçoğu yanmıyor. Bir buçuk senedir kışın çalışmayan klimalardan dolayı bina soğuk oluyor. Jeneratör ve paratoner bulunmuyor.

Yaşam değil tehlike merkezi

SAĞLIK ODASI VAR GÖREVLİ YOK

Aile Yaşam Merkezi binasında sağlık odası oluşturulmuş fakat 2015 yılından beri sağlık personeli görevlendirilmemiş. Binanın yapımından itibaren katlar arasındaki boşluklara ağ veya benzeri bir önlem alınmamış. Çelik korkulukların kapatılması gerekiyor, aksi takdirde çocukların düşme tehlikesi var. Aile Yaşam Merkezi genelinde asma tavanlar ve alçıpanlar 2-3 yıldan beri kırık ve bakımsız durumda.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yaşam değil tehlike merkezi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yaşam değil tehlike merkezi haberi güncellenecektir.

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