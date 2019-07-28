Yaşam değil tehlike merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Esertepe Aile Yaşam Merkezi için hazırladığı tespit ve aksaklıklar raporu, merkezdeki tehlikeyi gözler önüne serdi. Merkezdeki yangın sisteminin 4 yıldır çalışmadığı, sağlık odası oluşturulmasına rağmen 2015 yılından bu yana sağlık personeli görevlendirilmediği ortaya çıktı. Raporda merkezle ilgili bazı tespitler şöyle:

YANGIN SİSTEMİ ÇALIŞMIYOR

“Aile Yaşam Merkezi binasında yangın sistemi 2015 yılından beri çalışmıyor. Yangın söndürme sisteminin bağlantıları bina yapıldığından beri faal hale getirilmemiş. Elektrik aksamında meydana gelen problemlerden dolayı bina içinde aydınlatmaların birçoğu yanmıyor. Bir buçuk senedir kışın çalışmayan klimalardan dolayı bina soğuk oluyor. Jeneratör ve paratoner bulunmuyor.

SAĞLIK ODASI VAR GÖREVLİ YOK

Aile Yaşam Merkezi binasında sağlık odası oluşturulmuş fakat 2015 yılından beri sağlık personeli görevlendirilmemiş. Binanın yapımından itibaren katlar arasındaki boşluklara ağ veya benzeri bir önlem alınmamış. Çelik korkulukların kapatılması gerekiyor, aksi takdirde çocukların düşme tehlikesi var. Aile Yaşam Merkezi genelinde asma tavanlar ve alçıpanlar 2-3 yıldan beri kırık ve bakımsız durumda.”