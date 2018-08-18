Yasa dışı muayenehaneye baskın

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin Altındağ'da insan sağlığını tehdit eden koşullarda yasa dışı muayene işlettiğini ve sahte ilaç satışı yaptıklarını tespit etti. Aynı bölgede diş ve kadın doğum muayenehanesi olarak kullanılan ve yasa dışı ilaç satışı yapılan beş farklı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 adet ultrason cihazı, iki adet diş tedavi ünitesi, 8 adet diş ünitesi, bin 943 adet diş çekiminde kullanılan araç, 24 bin 171 karekodlu tıbbi ilaç, 10 bin 367 uyarıcı artırıcı hap ve 28 adet Türkiye'de satışı yasak olan düşük hapı ele geçirildi. Operasyonlarda Suriye uyruklu 8 şüpheli de gözaltına alındı.

TIP MEZUNU ÇIKTI

Şüphelilerin yasa dışı muayenehanelerde Suriye uyruklu kişileri 15 lira karşılığında muayene ettikleri belirlendi. Şüphelilerden M.D.'nin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu ve atama beklediği öğrenildi.

OPERASYON DERİNLEŞECEK

Ele geçirilen karekodlu ilaçların hangi eczaneden alındığının tespiti için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderileceği, yapılacak tespitin ardından operasyonların derinleştirilerek sürdürüleceği belirtildi.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Şüpheliler hakkında, ‘Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma’ ile ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ suçlarından yasal işlem yapıldı.