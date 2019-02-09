Yarın satışa başlıyor

Sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla geliştirilen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘tanzim satış mağazaları’ projesi, Başkent’te Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Sıhhiye’deki Abdi İpekçi Parkı’na kurulan ilk ‘Halk Sebze’ çadırı dün tanıtıldı. Toplamda 15 farklı noktada, yarından itibaren vatandaşa uygun fiyatla sebze satışı yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla tanzim satış noktalarının sayısı 30’u aşacak ve meyve satışı eklenecek.

TERAZİLER KURULDU TEZGAHLAR AÇILDI

Ankaralılar, Sıhhiye’deki ilk ‘Tanzim Satış Mağaza’sının kurulum aşamasında Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün çadırların üzerine ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’, ‘Halk Sebze’, ‘Üreticiden Tüketiciye’ yazılı ve #Türkiyekazanacak etiketli pankartları çadırlara yerleştirdi. Hassas teraziler kuruldu, sebzelerin sunulacağı tezgahlar hazır hale getirildi. Tezgahların üzerinde ‘Şok Fiyat’ yazan etiketler dikkat çekti. Sıhhiye’deki çadırda ilk etapta patates, soğan, kabak, domates, salatalık, biber, patlıcan satılacağı öğrenildi. Vatandaşların oluşturacağı kuyruk düşünülerek bariyerler yerleştirildi.

KÂR AMACI BULUNMUYOR

Sebze ve meyvelerin üreticiden tüketiciye ulaşması sürecindeki aracıları ortadan kaldıran tanzim satış mağazalarının kâr amacı da bulunmuyor. Satın alınan ürünlerin üzerine işçilik maliyeti, yükleme, boşaltma, nakliye gibi masraflar eklenerek fiyat hesaplanıyor.

DEZAVANTAJLI BÖLGELERE MOBİL MAĞAZA ULAŞACAK

Vatandaşın cebini rahatlatacak olan mağazalar gün boyu hizmet verecek. İlk aşamada 15 ayrı noktada kurulan tanzim satış mağazalarının sayısı toplamda 30’u bulacak. Mobil araçlar da dezavantajlı bölgelere ulaşacak, stoklar yeterli olmadığı taktide yeniden temin edilecek.

SATIŞ YAPILACAK NOKTALAR ŞÖYLE

*Çankaya Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı

*Çanakya Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı

*Çankaya Kurtuluş Parkı

*Altındağ Ulus metro çıkışı

*Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı

*Altındağ Hasköy Cemre Parkı

*Keçiören Kuyubaşı metro çıkışı

*Keçiören Belediyesi önü

*Pursaklar Hicret Cami önü

*Etimesgut Belediyesi karşısı

*Sincan Lale Meydanı

*Mamak Şafaktepe Parkı

*Mamak Bostancık Caddesi

*Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı

*Gölbaşı Belediyesi karşısı