Yarık küçük isyan büyük

Konya Yolu’nun Dikmen Caddesi kesişimi ile 826’ncı Sokak arasındaki bölümünde yaklaşık bir yıl önce fiber internet altyapısı çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında, sağ şeritte yol boyunca kabloların girebileceği genişlikte yarık açıldı. Çalışmaların sona ermesinin ardından kazı alanın üzeri toprakla kapatılıp, üzerine asfalt atıldı. Ancak yeni asfaltlanan kazı alanı, yağmur ve yoldan geçen araçların da etkisiyle yer yer çöktü.

DENGEMİZİ KAYBEDİYORUZ

Yaklaşık 15 santimetre genişliğindeki alanın, yolun diğer kısmına göre daha alçak olması motosiklet ve bisiklet sürücüleri için tehlike arz etmeye başladı.

Kullandıkları vasıtaların tekerleklerinin ince olduğuna dikkat çeken vatandaşlar şunları söyledi: “Arabalar için sorun değil ama trafikte biz de varız. Yanlışlıkla o yarıklara girdiğimizde dengemizi kaybediyoruz. Maddi hasarlı ufak kazalar atlatan arkadaşlar oldu ama henüz yol eski seviyesine getirilmedi. Tekrar bir asfalt çalışması yapılarak, tehlikenin giderilmesi lazım.”