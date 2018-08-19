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Ankara Haberleri: Yarık küçük isyan büyük

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Yarık küçük isyan büyük

Sedat CENİKLİ
19.08.2018 - 14:12Son Güncelleme :

Konya Yolu’nda, fiber internet altyapı çalışması sırasında açılan yarıkların üzerine atılan asfalt zamanla çöktüğü için motosiklet ve bisiklet kullanan vatandaşlar kaza tehlikesi yaşıyor.

Sedat CENİKLİ

Konya Yolu’nun Dikmen Caddesi kesişimi ile 826’ncı Sokak arasındaki bölümünde yaklaşık bir yıl önce fiber internet altyapısı çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında, sağ şeritte yol boyunca kabloların girebileceği genişlikte yarık açıldı. Çalışmaların sona ermesinin ardından kazı alanın üzeri toprakla kapatılıp, üzerine asfalt atıldı. Ancak yeni asfaltlanan kazı alanı, yağmur ve yoldan geçen araçların da etkisiyle yer yer çöktü.

DENGEMİZİ KAYBEDİYORUZ

Yaklaşık 15 santimetre genişliğindeki alanın, yolun diğer kısmına göre daha alçak olması motosiklet ve bisiklet sürücüleri için tehlike arz etmeye başladı.
Kullandıkları vasıtaların tekerleklerinin ince olduğuna dikkat çeken vatandaşlar şunları söyledi: “Arabalar için sorun değil ama trafikte biz de varız. Yanlışlıkla o yarıklara girdiğimizde dengemizi kaybediyoruz. Maddi hasarlı ufak kazalar atlatan arkadaşlar oldu ama henüz yol eski seviyesine getirilmedi. Tekrar bir asfalt çalışması yapılarak, tehlikenin giderilmesi lazım.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yarık küçük isyan büyük hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yarık küçük isyan büyük haberi güncellenecektir.

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